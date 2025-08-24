Pogledajte snimke driftanja po Dubravi: Psihologinja objasnila o kakvom je profilu ljudi riječ

BRZI I ŽESTOKI /

Dim. Gume. I puno konjskih snaga. Tako to izgleda u zagrebačkoj Dubravi kad padne noć. Već mjesecima. Djevojka koja je u redakciju poslala ove snimke zbog straha, željela je ostati anonimna.

"Nabijaju po gasu, pa puštaju gas, onda su to rafali ko iz puške, al to se sve dešava... Znači to je takva tišina, tu je prekrasno, ono super je Dubrava... Reko bi idilična, osim kad se noć spusti...", kaže djevojka.

Stanari su očajni. Zvali su i policiju, no prekršitelje, kažu nam, nisu uspjeli uvijek uhvatiti. Više ne znaju što napraviti.

Da nakon svakog prometnog divljanja na parkingu ostane svega uvjerili smo se i sami.

"Rečeno mi je isto tako da su stavljene kamere tu, i susjeda mi je rekla da je zvala policiju i pitala je policiju koje su to registracije - rekla je ne vidim ja po noći, imate kamere pa pogledajte to. Onda su rekli da još nisu u funkciji", dodala je djevojka.

Godinama se okupljaju

Od sumraka do zore - divljanja u prometu nažalost nisu rijetka pojava u Zagrebu. Brzi i žestoki već godinama se okupljaju i u noćnim utrkama.

Prometna psihologinj Ljiljana Mikuša objašnjava - riječ je o mladim ljudima koji baš nisu psihosocijalno zreli.

"Motivacija za takvo ponašanje može biti u smislu traženja uzbuđenja, traže rizične situacije koje će za njih biti uzbudljive, žele pokazati svoju vozačku vještinu, naravno i status jer sve te radnje ne možete izvoditi u slabijem autu, dakle potrebno je i odgovarajuće vozilo, kaže stručnjakinja.

Mikuš smatra kako su kazne dovoljno stroge, treba raditi na nečemu mnogo važnijem:

"Izvjesnost te kazne, mislim da je tu mali problem! Vjerojatno se može naći razloga ne može policija stajati na svakom mjestu, ali možda bi se uvođenjem kamera i boljom pokrivenošću posebno rizičnih mjesta moglo više učiniti na način da svaki sudionik koji krši promet zna da će zbog toga biti kažnjen", dodaje.

Zagrebačka policija ovaj vikend imala je veliku akciju po gradu, koja traje još noćas.

Od brzine i alkohola do pojasa i mobitela - i opet utvrdila isto - vozači krše propise na sve strane.

Više u prilogu...