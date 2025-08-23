Špancirfest oživio Varaždin! Provjerili smo što vas čeka u baroknom gradu, program je impresivan

Ulice baroknog Varaždina ponovno su se ispunile šetačima. Špancirfest i u svom 27. izdanju spaja tradiciju, modernu zabavu i međunarodni šarm. Na Trgu starih zanata njeguje se stoljetna tradicija – obuća izrađena rukom, kojoj sve više pažnje posvećuju i mlađi majstori.

Zoran Vinceković, postolar koji se tek drugu godinu zaredom predstavlja na Španciru, otkriva: „Ovo mi je drugi Špancir, ne bavim se dugo time, zahvaljujući mom majstoru savladao sam ovu vještinu i tak uz moju volju ju unaprijedio.“ Najrastrošniji kupci njegove obuće ipak su turisti.

Svoje mjesto na trgu ima i kovač, a najtraženiji proizvod je tzv. sretni novčić. Kovač Davor Parić pojašnjava: „Sretni novčić donosi sreću na sljedeći način: stavite ga u novčanik da vas podsjeća da ako čuvate novac u novčaniku – uvijek ćete u novčaniku imat novaca. Vrlo jednostavno.“

Od Dubaija do Vijetnama

Iako je kiša pratila početak festivala, posjetitelje nije razočarala bogata gastronomska ponuda. Najviše pažnje privlače tzv. Dubai vafli za koje treba izdvojiti i do 8 eura – kao i američke palačinke sa slobodnim izborom nadjeva.

Matej iz Zagreba svoje je nadjeve odabrao brzo: „Šta si stavio sve na njih? Bademe, lješnjak, m&ms i to je to. I fine su? Da!“ Dašak egzotike ovog puta stiže iz Vijetnama. Lucy izlaganje je popratila tradicionalnim šeširima koje sama oslikava: „Ovo je tradicionalni vijetnamski šešir napravljen od palminog lišća i bambusa, od prirodnih materijala. Ručno je izrađen u Vijetnamu i ručno oslikan od mene.“

Kako bi se odmak od tradicije malo ublažio, Varaždin su i ove godine ispunile dame u povijesnim haljinama. Božena Šimleš Šuplika pojašnjava njihovu misiju: „Nosimo prave uloge žena koje su živjele svojevremeno u Varaždinu i koje su se bavile humanitarnim radom. Znamo da u to vrijeme nije bilo žena puno koje su se eksponirale, mi smo odlučile prezentirati taj dio povijesti.“

Ni turista, unatoč lošijem vremenu, ne manjka. A dojmovi gostiju su više nego pozitivni. Milan iz Češke kaže: „Jako je lijepo! Proveli smo ovdje lijepo vrijeme.“ Silke iz Njemačke istaknula je čar baroknog grada: „Sviđa mi se raznolikost i ambijent ovog starog Varaždina.“

Više od 600 različitih programa

Koncerti, ulične predstave, radionice i neobični performansi obilježit će idućih deset dana, a o programu i očekivanjima govorila je direktorica Turističke zajednice Varaždina, Jelena Toth. Već prvog dana publika je mogla uživati u nastupima uličnih plesača, a festivalski kalendar donosi bogatu ponudu sadržaja.

"Ovo je samo jedan od naših uličnih performansa koje smo pripremili za sve posjetitelje tijekom sljedećih 10 dana. Očekuje nas više od 80 uličnih show-ova, a dvadesetak vrsnih uličnih zabavljača stižu iz Portugala, Nizozemske, Belgije, Španjolske, Italije, Njemačke, Francuske i Mađarske. Povrh toga pripremili smo još 550 različitih programa, od čega 250 glazbenih", ističe Toth.

Ovogodišnji festival donosi i posebnu glazbenu poslasticu – prvi nastup dvaju korejskih bendova u Hrvatskoj. „Čast i zadovoljstvo nam je da prvi puta na Špancirfestu, ali i prvi puta u Hrvatskoj, nastupaju dva korejska benda – YB i Rolling Quartz, uz gosta Dinu Jelusića. Sve to u sklopu međunarodne suradnje. Doista se veselimo tom programu.“

Špancirfest je neraskidivo povezan s glazbom, a Varaždin danas nosi prestižnu titulu UNESCO-ovog kreativnog grada glazbe, što dodatno naglašava važnost festivala. Prošle je godine zabilježeno više od 300.000 posjetitelja, a očekivanja su visoka i ove godine.

„Špancirfest se održava na otvorenom i mnogo toga ovisi o vremenu. Jučer i danas nas je malo kiša zeznula, ali prognoza za naredna tri dana je lijepa. Ako nas posluži vrijeme, vjerujem da ćemo biti blizu brojke od 330.000 posjetitelja, koliko ih je bilo prošle godine. No više od same brojke, nama je važna kvaliteta – želimo posjetiteljima ponuditi sadržaj zbog kojeg će otići s lijepim uspomenama i jedva čekati povratak.“

Koncerti i bogat program za sve generacije

Iako je teško izdvojiti samo nekoliko imena, Toth otkriva koga publika može očekivati narednih dana: „Očekuju nas nastupi grupe SARS, Urban dolazi s gudačima, tu je i kraljica sevdaha Amira Medunjanin, zatim Darko Rundek i ekipa, Pips, Chips & Videoclips, Letu Štuke, Bajaga i Instruktori.“

Festival ne zaboravlja ni mlađe posjetitelje – za njih je pripremljeno više od 250 besplatnih radionica. Direktorica TZ-a naglasila je kako organizatori misle i na udobnost posjetitelja:

„Većina programa na Špancirfestu je besplatna. Osigurali smo i besplatan parking na četiri lokacije, s kojih voze besplatni busevi javnog prijevoza. Doista smo se potrudili da se svi posjetitelji ugodno osjećaju u našem gradu“, zaključuje.