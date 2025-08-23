380 KAZNI /

Policija objavila rezultate velike akcije: Zabilježeni promili alkohola zvuče nestvarno

Prvog dana pojačane kontrole prometa s ciljem veće sigurnosti na cestama - samo na području Zagreba policija je ispisala čak 380 kazni. Uhvaćeno je 16 vozača koji su pijani sjeli za volan. Isključeni su iz prometa, a rekorder među njima je 22-godišnjak koji je vozio s 1,61 promila alkohola u krvi.

Najviše kazni ispisano je zbog prebrze i obijesne vožnje. Kažnjeno je 186 vozača. Njih 54 je uhvaćeno kako ne koristi pojas, a 13-ero ih je bilo s mobitelom u ruci tijekom vožnje. 

Prema dosadašnjim objavljenim podacima policijskih postaja rekorder sinoćnje akcije je vozač uhvaćen u Krapinskim Toplicama koji je vozio s oduzetom dozvolom i s 1.64 promila. Više doznajte u prilogu.

23.8.2025.
20:49
RTL Danas
PolicijaSigurnost U PrometuAlkoholPrometni Prekršaji
