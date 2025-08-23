Ukopano 814 žrtava partizanskog zločina kod jame Jazovke: 'Bože dragi, on je imao 25 godina'

EUROPSKI DAN SJEĆANJA /

Hrvatska obilježava Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima pa je tim povodom u Sošicama kod jame Jazovke održana komemoracija povodom ukopa 814 žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2020. godine. U nju su partizani bacali ubijene i ranjene vojnike poražene NDH, ali i mnogobrojne civile.

Posmrtni ostaci položeni su u zajedničku grobnicu uz novoizgrađeno spomen-obilježje. Svetu misu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša koji je istaknuo da su nacizam i fašizam osuđeni, ali komunizam nije. Vjeruje da će društvo ozdraviti tek kad se prizna istina i prestane skrivati zločine.

"Bože dragi on je imao 25 godina. Šta li je razmišljao dok je vožen iz zagrebačke bolnice ovamo. Koga je sve htio da pozdravi... Vjerojatno i mene jer je znao da sam u majkinoj utrobi", kazao je Marijan Đurković iz Domaljevca u BiH.

Vlada odala počast žrtvama

Vlada se i ove godine pridružila obilježavanju Europskoga dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima: nacizma, fašizma i komunizma. Na komemoraciji kod jame Jazovka sudjelovali su potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, dok je na Golom otoku počast žrtvama odao predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

"Zato je jako važno da educiramo naše mlade naraštaje o vrijednostima koje danas žive, da se u svakodnevnom životu znaju suprotstaviti onima koji su nositelji tih totalitarnih ideja jer hrvatska država počiva na vrijednostima Domovinskog rata i danas imamo mir, demokraciju, slobodu, vladavinu prava, zaštitu ljudskih i manjskih prava i na tome treba ustrajati", kazao je Gordan Jandroković.

"Kao država osuđujemo i komemoriramo sve nevine žrtve tih totalitarizama. Svaka nevina žrtva zaslužuje poštovanje. Zbog istine nećemo stati, nećemo se umoriti dok ne pronađemo sve naše nestale", kazao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta istaknuo je stravičnost zločina u Jazovki. "Jesu li ove žrtve doista ubijene zato što su više voljele Boga nego partiju? I zbog toga što su više voljele Hrvatsku nego Jugoslaviju? Ta jama koja nema ni metar u svom promjeru je nešto što vas ispunjava jezom prije svega." Više doznajte u prilogu.