Hoće li novi manevar Dodika dovesti do političke pobune? 'To bi bilo jako opasno za državu'

Skupština Republike Srpske trebala bi odlučiti o raspisivanju referenduma kojim bi građane pitali: prihvaćaju li odluku da Milorad Dodik više nije predsjednik entiteta.

Mandat mu je prestao nakon što je pravomoćnom presudom dobio zabranu bavljenja politikom na šest godina. Dodik odluku ne prihvaća i dalje se predstavlja predsjednikom, a referendum najavljuje do kraja rujna.

Sjednica je počela lažnom dojavom o bombi, a onda je Dodik u jednosatnom govoru opet kritizirao visokog predstavnika Schmidta, hvalio se da je u Haagu branio ratne zločince Karadžića i Mladića, a spomenuo je i hrvatskog ministra vanjskih poslova koji je rekao da Hrvatska ne bi potpisala Dayton da su znali da hrvatski narod u BiH neće biti ravnopravni.

Na kraju zaključuje da je ipak spreman prihvatiti da više nije predsjednik, ali pod jednim uvjetom. Oporbu poziva na neposluh prema institucijama.

Događanja u Banjoj Luci prati reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

'Potez očajnika'

"Kada bi oporbene stranke pristale na ono što Dodik traži, to bi bilo opasno za BiH jer to više ne bi bio sukob Milorada Dodika s institucijama, nego politička pobuna legitimno izabranih zastupnika građana Republike Srpske", ističe Mlinarić, dodajući da bi to bila izuzetno opasna situacija za samu državu.

Dodik od početka presudu želi prikazati kao presudu kojom se želi uništiti Republika Srpska.

SNSD je tražio zastupnike oporbe da se do kraja sjednice izjasne o prijedlogu. RTL-ova reporterka je razgovarala s nekima od njih i kažu da je ovo potez očajnika i da Dodik pokušava pregovarati s nečime što zapravo nema. Jer nudi da ode s pozicije predsjednika, a taj mandat mu je već oduzet.

"Sličnu ponudu imao je danas na X-u prema visokom predstavniku Christianu Schmidtu. Od Schmidta traži da povuče određene odluke, a Dodik bi zauzvrat bio spreman tražiti od partnera da povlače neke zakone iz RS-a. Sporni zakoni su oni koji zabranjuju rad državnih institucija na teritoriju entiteta, no oni su van snage, a i nije se dogodilo ono na što je Dodik pozivao. Srbi koji rade u tim državnim institucijama nisu iz njih izašli i napustili svoja radna mjesta", objasnila je reporterka.

Oporna skeptična

Oporba smatra da ih Dodik pokušava uvući u svoju priču. Većina s kojima je Mlinarić razgovarala kažu da misle da će Dodikova stranka na kraju ipak izaći na prijevremene izbore, i to ne one koje će raspisivati entitetsko tijelo, već one koje će provesti Centralna izborna komisija.

"U tom kontekstu mnogi tumače i raspisivanje referenduma o kojem bi zastupnici trebali odlučiti na sjednici. On nema pravno značenje. Kada entiteti organiziraju referendume, rezultati nisu obvezujući, a vrlo vjerojatno će se i tom odlukom baviti Ustavni sud jer se na entitetskoj razini ne može odlučivati o državnim pitanjima ili odlukama državnih tijela", zaključuje Mlinarić.

Centralna izborna komisija izbore bi trebala raspisati u idućih 90 dana. Inače, SNSD je zastupnicima podijelio zaključke kojima se traži da Skupština donese rezoluciju o samoopredjeljenju, No, budući da je to isključivo političku akt, i to se gleda kao Dodikovo učvršćivanje pozicije i njegovo spašavanje političke sudbine.