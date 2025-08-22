Mali Niko postao viralna senzacija nevremena u Osijeku: 'Sav sretan kaže - tata, kad će opet'

Osječani i danas izbacuju vodu iz podruma i otklanjaju štete koje im je nanijelo sinoćnje nevrijeme. "Kad je taj oblak dolazio ja sam rekao ovo neće biti, ne sluti na dobro", rekao nam je Željko iz Osijeka.

I nije bilo dobro.

"Strašno je bilo, u roku par minuta mi smo plivali, to je bilo nevjerojatno", dodala je Osječanka Helena.

"Sve se slijevalo s ceste, to su fekalne vode iz kanalizacije, jezivo, sada mi je muka, mislim da ću povraćati svaki trenutak od tog smrada unutra što sam se nadisala", dodala je njezina sugrađanka Ljiljana.

Građani bijesni

Građani su ogorčeni jer je njihova ulica potopljena i nakon što je nedavno obnovljena.

"Pogledajte što se ovdje dogodilo sinoć, šokirala sam se, u noći, dobro da nisam zagazila. To je poslije radova, nakon godine i pol rekonstrukcije, meni ovo nije jasno što su oni ovo napravili", dodaje Ljiljana., a gospođa Slavica najavljuje: "Ja ću tužiti Grad".

Iz Grada poručuju da će utvrditi zbog čega se i nakon rekonstrukcije ulice ovo dogodilo.

"Kada se utvrde razlozi čija je ovo bila greška, taj će snositi troškove, snosit će i financijsku odgovornost za ono što se dogodilo", poručio je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka Dragan Vulin.

Osječki Centar 112 zaprimio je više od 130 poziva građana koji su tražili pomoć, a najviše posla su imali vatrogasci.

"Najviše je bilo ispumpavanja podrumskog prostora, bilo je desetak intervencija uklanjanja stabala s prometnica te nekoliko saniranja krovišta“, objasnio je kaže zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Osijeka Bruno Zvonarić.

Stradali drugi dijelovi Slavonije

Oštećeni su i krovovi županijskog Gospodarskog centra i praonice osječke bolnice, a snažan vjetar uništio je i strop dijela terase hotela u Čepinu.

"Iščupano je par stabala u okolici hotela i stradao je taj dio stropa vanjskog dijela terase, zapravo ono što je nama najvažnije da nitko nije ozlijeđen", dan kasnije ističe direktorica hotela Nina Dumančić.

Olujno nevrijeme poharalo je i druge dijelove Slavonije.

"Iza Osijeka najjače je pogođena Brodsko-posavska županija gdje je u pola pet grom izazvao požar krovišta na obiteljskoj kući koje je u potpunosti izgorjelo"; objašnjava voditelj Županijskog centra 112 Osijek Krešimir Erk.

U Slavonskom Brodu potopljene su ulice i podvožnjak, a neprilika je bilo i u Baranji.

"Imali smo i u Baranji dva ispumpavanja koja su se dogodila na području Općine Čeminac i vlak koji je naletio na to srušeno stablo", potvrdio je glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.

Ipak, na sreću, ljudskih žrtava nije bilo. Nakon oluje svi su odahnuli, a neki su poput malog Nike i uživali u sretnim trenucima.

"Čim je počela kiša, on kaže – tata jesmo li spremni? Bilo je ovo korito, tako daj što daš, škaf, šnjura i vuci. Niko je postao viralna zvijezda, sav sretan kaže – joj tata, tata, kad će opet“, posvjedočio je njegov otac Božidar Vrselja.