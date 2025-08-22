Hrvatski grad doživljava turistički 'boom': Lice grada se mijenja, ali ne na poguban način

STRANCI NADIRU /

Turisti na riječki Korzo nadiru iz svih smjerova! Grad kroz koji se samo prolazi, pretvorio se u grad u koji se dolazi! Selfie ispred gradske ure ova obitelj šalje u Belgiju!

"Prekrasno je, a ljudi su vrlo ljubazni i prijateljski raspoloženi prema turistima. Primijetili smo to!", kaže Vicky Arents, Belgija.

Poljakinja Eva je u Rijeci, u apartmanu, i s djecom ostaje šest noći. "Jako je lijep grad i čini mi se da nemate previše turista jer ne čujem puno različitih jezika, ali to je super! Mislim da je to stvarno odlično jer možemo vidjeti kako vi domaći, živite ovdje!", rekla je Eva Skopinska, Poljska.

Gosti grad sve više otkrivaju, pa raste broj turističkih kreveta. Prema podacima Turističke zajednice Rijeke, posljednje desetljeće u hotelima je broj kreveta udvostručen, u hostelima utrostručen. Privatni smještaj doživio je najveći boom!

Više u prilogu...