Direkt jučer predložio, ministar danas potvrdio: Skorin zapljeskao Glavini

SLUČAJ 'NAJSKUPLJI TAKSI' /

Bravo za našeg ministra. Evo da nekad i zaplješćemo, mislim ok. Istina, da smo mi jučer prozvali, odnosno, pozvali ministarstvo i turističku zajednicu da se ispričaju Novozelanđaki kojoj je taksist u Zagrebu maznuo 1500 eura.

Da smo im sugerirali da joj ponude neki besplatan aranžman kod nas, ali dobro sad. Možda nisu gledali sinoć Direkt, nego su samo ovako samoincijativno se isto to sjetili pa je danas ministar turizma ponosno izjavio 'Ispravit će se nepravda', a RTL-ova Tea Mihanović opet je razgovarala i sa gospođom Cowan.

