Turistica poslala poruku taksistu koji ju je oderao za 1506 eura: 'Dugujete mi još 6 eura, ali kupite ženi čokoladu'

Putovanje u Europu nakon suprugove smrti, za Carol Cowan trebao je biti put oporavka, ali pretvorio se u razočaranje zbog 1506 eura naplaćene taksi vožnje na relaciji koja se plaća svega nekoliko eura.

U razgovoru za RTL Danas, Carol s Novog Zelanda danas se i našalila sa situacijom: "Djeca mi govore da sam sad poznata u Hrvatskoj", kaže nam.

Spremna se vratiti u Hrvatsku

Turističke zajednice žele ispraviti nepravdu. Na naše pitanje o tome bi li se vratila u Hrvatsku kad bi joj ponudili nešto, da organiziraju putovanje, da se na neki način, ispričaju, Carol odgovara: "Da, došla bih. Hvala vam, to je jako lijepo, jako lijepo".

Podsjetimo, taksist Ivan Madžar s čijeg je POS uređaja vožnja naplaćena, jučer je novac vratio, tri mjeseca nakon početka akcije koju je Carol pokrenula preko Interpola. I danas smo ga pokušali kontaktirati, ali bezuspješno.

Prevarena Novozelanđanka kaže da nije očekivala da će dobiti novac natrag: "Čekala sam toliko dugo, gotovo tri mjeseca. Mislim da ga je javnost natjerala na to", zaključuje.

Zagrebačka policija i dalje istražuje slučaj. Zbog neizdavanja računa s vrtoglavom cifrom, sve je prijavljeno i Poreznoj upravi.

Ovlašteni porezni savjetnik Ivan Podgorski Boček ističe kako je neizdavanje računa najteži porezni prekršaj za koji zakonodavac propisuje kaznu od tri do 66 tisuća eura i dodaje: "Uz navedeno, postoje i odredbe zakona o PDV-u koje propisuju kaznu između 300 do 60 tisuća eura, a uz navedeno, postoji i zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Za takve prekršaje Porezna uprava nameće dodatnu kaznu od tri do 66 tisuća eura".

Carol nam priča kako je boravila i u Splitu, Zadru, Hvaru, Rovinju i na Plitvicama - a svugdje se, kaže, osjećala ugodno i dobrodošlo. Sve do neželjenog iskustva s taksijem u Zagrebu. Posebno žali što nije vidjela jedno mjesto: "Ideja Muzeja prekinutih veza mi je bila jako zanimljiva, to sam htjela vidjeti", kaže nam Carol.

Poruka za taksista

Priča je šokirala i djelatnike Muzeja, pa Carol čekaju s ulaznicama i darom iznenađenja.

Voditeljica Muzeja prekinutih veza Ariana Juraić kaže: "Između ostalog, tu je gumica za brisanje loših sjećanja. Nadamo se da će posjetom muzeju i ovom gumicom izbrisati sva negativna sjećanja na naš grad".

Jer nepoštenim odnosom prema gostima, lako se ruši ugled zemlje. Pa Juraić dodaje: "Ono što je najgore je što se mi kao kulturna ustanova, kao i sve ostale u Zagrebu, zaista trudimo poželjeti dobrodošlicu svim turistima i pružiti im mjesto gdje mogu stvoriti super uspomene. Jedno ovakvo loše iskustvo s taksistom ruši imidž ovog grada koji je i topao i brižan i otvoren".

Da bi takav i ostao, na pohlepu pojedinaca treba reagirati. Kao hrabra Carol koja nije odustala od borbe za pravdu.

A ima i posebnu poruku za taksista koji je uzeo 1506 eura: "Gospodine Madžar, hvala što ste mi vratili 1350 eura. Žao mi je što vam je trebalo tri mjeseca da to učinite. Još mi dugujete šest eura, ali opraštam vam. Kupite supruzi čokoladu. I evo savjeta za vas, ako radite s iskrenošću i integritetom biznis će vam rasti i ljudi će vas poštovati".

I tako je gospođa Carol, iako je izgubila četiri tjedna putovanja njezina života, kaže da je dobila priču koju će ponosno prepričavati unucima.

Postupak taksista osudio je i ministar turizma Tonči Glavina. Najavljuje pismo isprike kao i besplatan smještaj u Zagrebu, a poziva i struku na reakciju kako ovakvih slučajeva, koji štete Hrvatskoj, ne bi bilo.