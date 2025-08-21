Stotinu mladih pohađa Ljetnu školu Crvenog križa: Ove vještine su krucijalne u kriznim situacijama

RADIONICE U ORAHOVICI /

Više od stotinu mladih iz Hrvatske i inozemstva u Orahovici se osposobljava za pružanje prve pomoći i humanitarne aktivnosti Crvenog križa. Ljetnu školu već 22. godinu organizira Crveni križ Osječko baranjske županije, a polaznici se obučavaju za rad u terenskim jedinicama kako bi što kvalitetnije djelovali u stvarnim situacijama i izazovima s kojima će se suočiti.

Goran Latković, ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije kazao je da mladi Crvenog križa polaze radionice prve pomoći, radionice realističnog prikaza ozljeda te radionice za članove terenskih jedinica.

"To je zapravo uvod u terensko djelovanje, odnosno djelovanje u kriznim situacijama. Jedan dio mladih polazi radionice preventivnog karaktera, razvoja lliderskih vještina. Uz ljetnu školu paralelno se odvija i 'Youth Vision', projekt Erasmus plus, financiran sredstvima EU", kazao je Latković. Više o Ljetnoj školi doznajte u javljanju Bojana Uranjeka.