PRVA SJEDNICA /

Premijer nakon godišnjeg okupio Vladu, zašto je prozvao predsjednika i oporbu?

Vlada je na prvoj sjednici nakon ljetne stanke na dnevnom redu imala prijedlog godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države, prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača u iduće tri godine, kao i pomoći slavonskim stočarima zbog afričke svinjske kuge. U uvodnom dijelu sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je i slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu te se obrušio na predsjednika Zorana Milanovića

21.8.2025.
16:47
RTL Danas
VladaPremijerRat U Ukrajini
