Splićani zgroženi zbog broda s azbestom u škveru: 'U Brazilu to potope na 5 km dubine'

U Splitu je održan novi prosvjed zbog broda s azbestnim panelima. Četvrti je to po redu iskaz nezadovoljstva u organizaciji građanske inicijative "Zdravi Split".

Iako je prije desetak dana stiglo rješenje da brod mora napustiti splitsko brodogradilište, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vlasniku broda 'Moby Drea' odobrilo je u ponedjeljak dodatnih 15 dana da brod napusti škver odnosno hrvatske teritorijalne vode.

Splićani nisu u to uvjereni i stoga su opet izašli na ulice. Okupljeni ističu kako svjetski standardi u zemljama poput Brazila nalažu da se ovakvi brodovi, kada se u njima otkrije azbest, odmah uklone iz nacionalnih voda. "Nema bezopasnog azbesta. Ovaj brod se po svjetskim normama u Brazilu, kad se otkrije da ima azbest, izvede van. Dođe vojska i policija, okruže brod, odvezu ga u teritorijalne vode i potapaju na pet kilometara dubine", kazao je Grgo Mandić, oboljeli zaposlenik 'Vranjica'.

"Prosvjedovat ćemo dok god bude trebalo. Nećemo stati, ne odustajemo. Brod mora van i dok ne isplovi, mi nećemo stati", kazala je Sanja iz Splita. Za RTL Danas govorio je Ante Tešija iz Građanska inicijative "Zdravi grad" iz Splita. Više o svemu doznajte u javljanju Dragane Eterović.