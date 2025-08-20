Potresna ispovijest turistkinje koju je opljačkao taksist: 'Moj muž je sporo umirao'

SKANDAL U ZAGREBU /

Nakon što je odjeknula vijest da je zagrebački taksist vožnju od jednog kilometra centrom grada naplatio nevjerojatnih 1506 eura dogodio se preokret. Novac je vraćen na račun prevarene gošće iz Novog Zelanda. No nije do toga došlo ni glatko ni brzo. Vožnja je bila još u svibnju.Detalje sramotnog čina turistkinja je otkrila za RTL Danas.

"Uzeo mi je 1506 eura. Samo sam plakala i plakala. To je bila polovina novca koji sam imala za cijelo putovanje. Mislila sam, 150 eura je već previše za taksi vožnju, ali uzeti 10 puta toliko... Nitko nikad nije tako postupio sa mnom i bila sam u šoku", rekla je Carol Cowan, prevarena turistkinja iz Novog Zelanda.

Za RTL potvrđuje da je dobila svoj novac natrag nakon što je skandal otkriven. Tri mjeseca prekasno. Jer to je putovanje za Carol koja je nedavno izgubila supruga, imalo posebnu vrijednost.

"Moj je muž patio od bolesti srca. Jako je sporo umirao i brinula sam se o njemu šest godina. Naslijedio je nešto novca od svog ujaka koji je volio putovati. Prije nego što je umro, rekao mi je, volio bih da ti putuješ s tim novcem. To sam i napravila. Četiri mjeseca sam planirala putovanje", otkriva.

