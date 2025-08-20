Slučaj opljačkane turistkinje nije jedini: Iz policije dali savjete za vožnju taksijem

Vožnju od jednog kilometra u centru Zagreba taksist je turistkinji naplatio nevjerojatnih 1506 eura. Na Glavnom kolodvoru je vidjela muškarca koji joj je ponudio prijevoz uz opasku kako prima samo gotovinu. S obzirom da se vozila do obližnje Frankopanske ulice gospođa nam je objasnila kako je mislila da će 60-ak eura, koliko je imala kod sebe, biti dovoljno, no konačna cijena bila je 150 eura.

Vozač je zatim pozvao kolegu da donese POS uređaj kako bi mogla platiti karticom. Šokirala se kad je vidjela da je umjesto 150 eura, naplatio 1506. Vlasnik obrta je nakon medijskih objava, vratio novac oštećenoj.

"Samo sam plakala i plakala. To je bila polovina novca koji sam imala za cijelo putovanje. Bila sam u Europi osam tjedana. To je bilo moje prvo putovanje po Europi. Tek sam bila na pola puta, a ostala sam bez novca. Bio je to moj budžet za hranu za cijeli sljedeći mjesec.

Osjećala sam se tako tužno nakon toga što mi je napravio. Mislila sam, 150 eura je već previše za taksi vožnju, ali uzeti 10 puta toliko... Nikad nitko nije tako postupio sa mnom u mom životu", kazala je prevarena turistkinja s Novog Zelanda, Carol Cowan.

Oglasila se policija

Taksisti su često prve osobe s kojima turisti stupaju u kontakt kad dođu u Hrvatsku. Slučaj turistkinje s Novog Zelanda nije jedini takav. Voditelj Službe za prevenciju PU Zagrebačke Davor Tor ističe da je policija saznala za slučaj turistkinje službenim putem, dakle postojala je prijava.

"Kad postoji prijava može usmjeriti naše kriminalističko istraživanje, ali ne samo to, nego možemo angažirati i druga tijela poput Porezne uprave, Državni inspektorat te nadležno ministarstvo. Netko će se dakle pozabaviti ovim pitanjem s ciljem rješavanja i preveniranja takvih događanja u nekom narednom razdoblju", kazao je.

Komentirajući današnji incident Tor priznaje da se u dinamici Zagreba takve situacije ne viđaju često. "Vrlo bitno je kazati da svi oni koji legalno koriste mogućnosti koje su im omogućene kroz cjenike, trebaju se kad-tad zapitati je li to moralno i etički zakonski pošteno", kazao je.

Tor podsjeća da od 700-800 prevara godišnje, policija razriješi njih 80 posto. "Zagrebačka policija će sigurno poduzeti mjere i procesuirati takva događanja. S druge strane molim građane da pokušaju doći do cjenika i da razmisle koliko se to minuta i kilometara voze i koliko bi to u stvarnosti moglo koštati.

U cijeloj situaciji ako postoji račun, sve je više-manje čisto. Dakle sačuvajte račun i prijaviti sve policiji kako bi mi doista mogli poduzeti sve mjere, ali i vidjeli što se to događa u Zagrebu", zaključuje.