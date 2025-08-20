Kasne vam pošta i računi? Odvjetnica otkrila kako do povrata novca: 'Ovo je problem...'

Eskalirao je nedostatak poštara na Kvarneru! Građani su ogorčeni jer im računi u sandučiće ne stižu na vrijeme. Žele li izbjeći kašnjenje s plaćanjem, zatezne kamate i opomene, po poštu na šalter moraju sami.

Regulator poštanskih usluga HAKOM kaže da problemi postoje već nekoliko godina, zbog čega su upozoravali Poštu i izdali joj nekoliko novčanih kazni odlukom Prekršajnog suda.

O kaznama i potrošačkim pravima reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s odvjetnicom Dijanom Kladar.

Jesu li kazne dovoljne, trebaju li biti veće i strože?

Rekla bih da vjerojatno nisu dovoljne s obzirom na to da se događaji ponavljaju. Pokazalo se u praksi da što su kazne veće, to će se veći broj subjekata prilagoditi i poštivati propise. Kad su novčane kazne niske, onda se većina subjekata ne prilagođava. Apsolutno su kazne preniske.

Iznenađuje li vas ovaj slučaj iz Primorsko-goranske županije? Koliko su oni česti?

Ne iznenađuje me, česti su takvi slučajevi i u Zagrebu, dakle glavnom gradu. Ne radi se o županiji koja je manja, nego je to postalo vrlo učestalo. Čini mi se da sve više potrošača ima problem s tim. Znalo se dogoditi da vam pošta u Zagrebu putuje po tjedan-dva.

Laički rečeno, je li pošta prekršila svaku mjeru?

Rekla bih da je i trebalo bi vidjeti postoji li neki drugi pružatelj univerzalne usluge koji bi mogao to kvalitetnije odraditi ili da na neki način nađu način kako ovo riješiti. Jer doista u Hrvatskoj postoji problem da se pošta sporo kreće u zemlji.

Što mogu učiniti građani kojima kasni pošta?

Prvo se obraćaju Pošti, a onda imaju povjerenstvo unutar Pošte gdje mogu napraviti prigovor. Ako tamo ne dobiju zadovoljštinu, recimo povrat novca jer im je nastala određena šteta, mogu se obratiti HAKOM-u koji može donijeti određene mjere. U konačnici, ako HAKOM kaže da je Pošta kriva, potrošači imaju pravo na naknadu štete.

Jesu li ovime ugrožena njihova potrošačka prava?

Jesu. Ovo je primjer o kojem pričamo godinama. Pružatelji javnih usluga često krše propise i potrošači nemaju učinkovit pravni lijek kako da se zaštite. Jedini put je sud, a to zapravo nije dobro.

Pošta se ispričala. Ima li opravdanja za ovakvu situaciju?

Sigurno da ima jer apsolutno Pošta ne može naći ljude, ako gotovo ni jedan poduzetnik u Hrvatskoj. Ali rješenje se mora pronaći jer ovo ne može ići na teret građana. Posebno u situacijama gdje vi plaćate zatezne kamate jer vam netko kasni s pošiljkom.