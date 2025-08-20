Bilježnice 1.80, torbe do 100 eura, a poskupjele i knjige: Ovo je cijena školske košarice

Dok Marko Preskočil pažljivo bira bilježnice, njegov brat Lovro traži novu torbu. Sve to kako bi bili spremni za novu školsku godinu.

"Izabrao sam torbu, a još trebam kupiti pernicu", govori Lovro koji će u treći razred. Udžbenici će ga čekati u školi.

Njegov brat ove će školske godine u peti razred. "Izabrao sam bilježnice s gamerom, uglavnom sportske stvari na bilježnicama", dodaje Marko.

Ova obitelj iz Zagreba ima dva školarca koja znaju što žele. Otac Bruno potvrđuje da je pribor poskupio dosta u odnosu na prošle godine, ali pripreme idu dobro. "Trpamo u košaricu, pa ćemo vidjeti što nam treba sve", dodaje.

Za torbu i do 100 eura

U jednoj trgovini školske opreme, kaže vlasnik, na godinu se proda i 3000 školskih torbi. Tvrdi da cijene nisu puno rasle pa se mogu naći bilježnice od 90 centi do eura i osamdeset, školske torbe do 100 eura, a pernice idu i do 42.

Najveća gužva im bude poslije Velike Gospe.

"Košarice mogu biti od 50 do 150 eura. Sad sve ovisi kako se i što kome sviđa. To govorimo o osnovnim stvarima kao što su ruksak, torba, pernica, oprema za likovni koja je isto jako skupa i bilježnice", objašnjava vlasnik trgovine školske opreme Danijel Habjanić.

Iz grada Zagreba potvrđuju da je za školske udžbenike i druge materijale izdvojeno više od 10 milijuna eura. Srednjoškolci imaju udžbenike i druge obrazovne materijale, dok za osnovnu školu financiraju radne bilježnice te kutije za tehničku kulturu.

Iz Rijeke potvrđuju da je osigurano 414 tisuća eura kako bi svi učenici od prvog do osmog razreda dobili besplatne radne bilježnice. Mnogi roditelji srednjoškolaca u Osijeku kupuju rabljene udžbenike.

"Imamo neke udžbenike koje prodajemo po 30 posto manjoj cijeni u odnosu na nove udžbenike, a imamo i udžbenike koje prodajemo po 40 posto manjoj cijeni u odnosu na nove", otkriva nam vlasnik antikvarijata u Osijeku Bojan Vukas.

Cijene u porastu

Kaže da je potražnja svake godine sve veća, a i cijena je rasla.

"U zadnjih pet godina cijene udžbenika jesu porasle. Sjećam se da je udžbenik iz Hrvatskog bio 80 kuna i bio je jedan od najskupljih. Sada su Putokazi jedan od najskupljih udžbenika oko 20 eura, što je oko 100 posto povećanje udžbenika", dodaje Vukas.

Dario Palić će na jesen u peti razred. Prvi korak napravio je sam.

"Sam sam došao kupovao sam bilježnice, pernicu, kupio sam olovke, šestar i likovnu kutiju", pokazuje nam Dario i priznaje da ga je najskuplje došla likovna kutija.

Lovro i Marko napunili su košaricu s priborom za 60 eura. "Ovo je prva tura. Još nas očekuje nažalost i kroz godinu i za početak. A djecu treba i obući još i obuti", ističe njihov otac Bruno.

Do početka školske godine ostalo je još manje od tri tjedna. Uz dobru pripremu za školarce i roditelje može započeti bez stresa.