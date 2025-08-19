Hrvatski stručnjak otkrio kako je moguće premjestiti crkvu od 700 tona: Ovo je ključ

Teška je gotovo 700 tona, visoka 40 metara i u komadu se na platformi na kotače seli na drugi kraj grada. Riječ je o povijesnoj luteranskoj crkvi u gradu Kiruni, na sjeveru Švedske.

Djeluje potpuno nadrealno ali i nevjerojatno komplicirano. O rijetkom pothvatu razgovarali smo s Markom Malbašićem građevinskim stručnjakom, specijaliziranim za visokotlačnu hidrauliku.

Premještanje građevine od 670 tona, kako je to moguće i koliko je to zahtjevno?

Sama težina nije toliki problem. Zahtjevnost projekta je izuzetno velika, ali 80 posto je bila priprema, odabir hidrauličnog sustava, načina premještanja i koje sve predradnje je potrebno napravit za sigurno prenošenje takvog jednog objekta s jedne točke na drugu točku.

Što je ključ uspješne operacije?

Priprema, ispravan odabir hidrauličnog sustava, a u ovom slučaju je riječ o sinkrosistemu koji omogućava da u više točaka hidraulični sustav odradi gotovo savršeno paralelno podizanje i spuštanje u jako kontroliranom načinu. Zašto taj cijeli sinkrosistem i zašto je sve to tako komplicirano? Zato jer poanta cijelog hidrauličnog sustava da osigura savršeno podizanje bez prenošenja sile unutar samog objekta da ne dođe do naprezanja pogotovo ovako starog objekta jer postoji mogučnost otkazivanja odnosno sloma.

Jeste li impresionirani?

Pa je, svakako pogotovo kod nas u našoj industriji - nije nešto što je svakodnevno. Svi o tome maštamo, da bi jednog dana na tome mogli raditi jednog dana, ali svakako jedan zanimljiv projekt, nešto što je stvarno lijepo za vidjeti