Kasne im računi i pošiljke, Hrvatska Pošta odgovara: 'Čekamo strane radnike!'

Ne cvjeta cvijeće u Hrvatskoj pošti! Umjesto da njihovi poštari račune građanima donose kući, pila je okrenuta naopako. Građani po svoje pošiljke osobno dolaze na šalter.

Opatijac Ivo Steinfl je ogorčen jer je preuzeo račun koji mu je poslan 27. lipnja, dakle prije 54 dana.

"Imam 78 godina i moram doći tu tražit račune i poštu, to vam je to, to je sramota za direktora glavnog Pošte, prvenstveno. Ja ne vjerujem da oni ne znaju problem koji je! Komunalne službe vam zaračunaju kamate, zateznu kamatu ako ne platite na vrijeme, a računa nema", žali se Ivo.

Kako raste red na šalteru, tako i nervoza. Opatijka Zdenka je jasna: "Ako je ovo državno, onda neka država rješava problem".

Poštara je, žale se Opatijci, premalo.

Muke po pošti

"Kod nas ni ne dolazi valjda, ja ga ne vidim. Tako je kako je, ne znam što se događa, ali eto nije dobro", sigurna je Ivanka Brumnjak iz Opatije.

Nije dobro ni u Lovranu. Brojni poštanski sandučići ostaju prazni pa je pred poštom i u pošti gužva.

"Dva mjeseca smo čekali račune od struje i vode, onda ispada da će vas penalizirati HEP ili netko zbog toga što niste na vrijeme platili. Čak sam dobio, uz te račune sam jučer dobio i opomene s jedno dva, tri eura kazne", objašnjava nam Damir Nižić iz Lovrana.

Muke po pošti imaju mnogi. Načelnik Općine Bojan Simonič za RTL se požalio kako je račun za komunalije koji je poslan iz Općine na njegovu kućnu adresu stigao za 69 dana.

Pošta i poštari u Lovranu su glavna tema.

"Više ljudi mi je reklo da imaju problema s pošiljkama koje naručuju preko interneta i moraju osobno doći preuzeti paket u poštu", otkriva Adrian Sirotnjak iz Lovrana.

Zdenka Petričić koja je iz Dobreća kaže kako tu živi desetljećima, ali da se to nikada prije nije događalo: "Poštari su dolazili pješke, a sad imaju motore i sve, ali očito nema, nema poštara".

Iz udruge za zaštitu potrošača kažu kako im na mjesec dođe više od tisuću prigovora građana.

"Moraju se jednostavno prilagoditi i uvjetima koji se pojavljuju na digitalnom tržištu i to početi koristiti više Internet, e-građanin, razne aplikacije da plaćaju račune koji neće imati doticaja s Poštom", poručuje predsjednik Udruge Potrošački centar Marko Paripović.

Nedostatak poštara

Iz Pošte se građanima ispričavaju. Kažu da traže poštare, nude plaću od 1135 eura neto plus nagrade i benefiti. Sada im područje Opatije, Lovrana i Mošćeničke Drage pokriva sedam od potrebnih 10 poštara, ali radne dozvole za troje stranaca čekaju od ožujka.

"Svaki od njih svaki dan dostavi između 1000, 1500 i 2000 pismovnih pošiljaka odnosno kuverti i svaki dan između 65 do 85 paketa i prođe preko 100 kilometara. Trenutno smo u iščekivanju još troje stranih radnika. Polovicom devetog mjeseca će biti stabilizacija i situacija će biti normalizirana", obećava izvršni direktor riječke i istarske regije Hrvatske pošte Gento Ante Musa.

Oglasila se i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), nadležna za obavljanje poštanskih usluga. Kažu da prate stanje i da sve informacije o mogućim propustima u obavljanju poštanskih usluga provjeravaju poštanski inspektori.

"U slučaju da se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da se poštanska usluga ne obavlja na način kako je to propisano odredbama Zakona o poštanskim uslugama, poštanski inspektor donosi rješenje. S tim u svezi, unatrag nekoliko godina bilježimo probleme neredovite dostave te je nadležni poštanski inspektor izdao nekoliko rješenja kojima je HP-u naloženo otklanjanje utvrđenih nedostataka, a presudama Prekršajnih sudova RH, HP-u izrečena i novčana kazna. HP ima slobodu sam odlučivati kako će posložiti svoje poslovne procese za ispunjavanje kriterija propisanih Zakonom o poštanskim uslugama te zapošljavanje dodatnih radnika sigurno može pomoći u slučajevima gdje nedostaje radne snage za dostavu pošiljaka", zaključuje HAKOM.

Građani se nadaju da će biti tako i da neće morati svatko biti sam sebi poštar.