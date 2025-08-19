Splićani najavili novi prosvjed zbog broda s azbestom: 'Kreće pravna zavrzlama, tužbe, otezanje'

NE IDE NIGDJE? /

Splićani najavljuju novi prosvjed nakon što su vlasnici talijanskog broda s azbestom od države dobili još 15 dana odgode za napuštanje hrvatskih voda. Ne vjeruju ni vlasniku Brodsplita koji je sinoć za RTL rekao da brod nije opasan. A reagirao je i splitski gradonačelnik.

Ante Tešija iz inicijative Zdravi Split kaže: "Sad kreće ta pravna zavrzlama, kreću te tužbe, kreće otezanje i taj brod će ostat u sjevernoj luci, nama na teret, a kakav nam teret nosi u financijskom smislu ili nekome drugom smislu to ćemo tek vidjeti. Svi su izgledi da ovaj brod neće ići nigdje.“