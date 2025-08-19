ŠOK ZA KUPCE /

Digitalne cijene u trgovinama: Uveli ih neke trgovine, evo što to znači za kupce

Akcijske cijene, redovne ili ograničene – svima je zajedničko jedno – napisane su na papiru.

Internet je pun objava gdje su kupci u SAD-u ili zapadnoj Europi u nevjerici gledali kako se cijene mijenjaju i po nekoliko puta u danu. Baš to postaje i naša svakodnevica.

"Digitalne cijene već imaju neke trgovine u Hrvatskoj. To je već dugo praksa u zapadnoj Europi. Cijene se jednostavno mijenjaju nekoliko puta u danu sukladno ponudi i potražnji. Ako pada potražnja - cijene će padati, a ako raste – cijene će rasti", pojasnila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača. Detalje pogledajte u prilogu

19.8.2025.
7:32
RTL Danas
