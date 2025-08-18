Otvara li se Pandorina kutija? Zelenski se vratio 'na mjesto obračuna', stigla i Europa s njim

WASHINGTON PIŠE POVIJEST /

Postoji nešto što se zove 'straw men' argument ili argument slamnatog čovjeka. Ukratko, to je logička fora, kad namjerno iskrivljujem stav suprotne strane kako bi ga lakše pobio. Zašto to spominjem, jer s Pantovčaka je stigao proglas "Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima, Vlada RH nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini" Samo što Andrej Plenković nikad nije rekao da će slati hrvatske vojnike u Ukrajinu, ustvari već nekoliko puta premijer je rekao da Hrvatska nema ambiciju slati svoju vojsku u Ukrajinu, iako je i jučer sudjelovao na virtualnom sastanku koalicije voljnih. Uglavnom to jučer je bilo kao uvod za ono danas. Jer se sad, baš sad piše povijest - maloprije je u Washingtonu počeo sastanak eu lidera i Zelenskog s Trumpom - izgleda li to kao na ovoj kultnoj fotografiji iz prvog mandata Trumpa kad se Angela Merkel nagnula na stol - određuje li se u ovim trenucima budućnost našeg kontinenta?