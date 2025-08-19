Čak 3000 studenata ostalo bez doma, kreće očajni lov na preskupe stanove

RODITELJI NA MUKAMA /

Nakon što je zagrebački Studentski centar objavio rezultate smještaja u domovima koji je dobilo gotovo sedam tisuća studenata, oni koji ga nisu dobili, kreću u potragu za stanovima Takvih je tri tisuće. Sada imaju osam dana za žalbu, a u protivnom mogu konkurirati za subvenciju od 60 eura na mjesec. Jedna od mogućnosti je i boravak u učeničkom domu, za što država predviđa 700 mjesta u Zagrebu.

"Koliko sam gledala cijene stanova, minimalno bude 300 eura plus režije što je meni kao studentu dosta teško. Naravno i mojim roditeljima će biti teže odvojiti umjesto 57 eura 300 eura plus režije i još ću morati svaki dan osigurati novce za obrok, kuhati si...", kazala nam je studentica psihologije Ana Filipović.

"Tisuću studenata može ostvariti pravo na subvenciju podstanarstva u gradu Zagrebu. Ona iznosi 60 eura mjesečno, koliko traje akademska godina 10 i pol mjeseci. Što se tiče samog iznosa, iznos određuje Ministarstvo obrazovanja i mladih koje je i propisalo tu mjeru."istaknuo je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu

Soba u studentskom smještaju u prosjeku košta 35 eura do nekih stotinjak. Oni koji nisu imali sreće da upadnu među 7000 mjesta morat će potražiti smještaj u jednom od stanova za iznajmljivanje. A jesu li rasle cijene najma studentskih stanova u odnosu na prošlu akademsku godinu, provjerila je Tea Mihanović u razgovoru s Jelenom Kravoščanec Todorović, agenticom za nekretnine. Cijeli razgovor pogledajte u videu