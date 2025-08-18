Putinova ucjena: Traži Donbas, no može li ga osvojiti i vojskom?

ANALIZA MARIJA GALIĆA /

Vladimir Putin je opsjednut Donbasom godinama. Tamo je i počeo rat za ruski utjecaj u Ukrajini nakon pada Janukoviča 2014. godine – najprije preko separatističkih snaga koje je financirao i naoružavao.

Samo nekoliko dana prije pune invazije na Ukrajinu priznao je neovisnost regija Donjeck i Luhansk. No, 11 godina nakon što vodi rat na istoku Ukrajine, Putin i Rusija ne kontroliraju cijelo područje – pod ukrajinskom kontrolom i dalje je 30 posto regije.

Za Putina bi taj teritorij u njegovim rukama značio plijen i onda bi mogao proglasiti bar nekakvu pobjedu u ovom ratu. Za Ukrajince to je crvena linija – ne žele se odreći teritorija i on ima simbolično i industrijsko značenje za Ukrajinu. Tamo je 50 km čvrsto utvrđenih obrambenih linija koje, kako kaže Kijev, brane ostatak Ukrajine od ruskog proboja. U Bijeloj kući stigli su svi lideri na sastanak s Donaldom Trumpom.

Zašto je Donbas ovako važan, za RTL Danas govorio je vojni analitičar Mario Galić, koji kaže da se Zelenski jako teško može odreći Donbasa. Više pogledajte u videu