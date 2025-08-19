Vremenska prognoza za ovaj tjedan: Dolazi svježiji i vlažniji zrak

FRONTALNI POREMEĆAJ /

Ne odviše vruće ljetne prilike obilježiti će prvu polovicu tjedna. No, anticiklona iznad naših krajeva polako slabi, a u drugom dijelu tjedna stižu nam frontalni poremećaji sa osjetno svježijim i vlagom bogatijim zrakom. Onih iznimnih vrućina više nema na vidiku.

Ujutro u utorak pretežno vedro i sunčano, samo u početku nakratko uz malu ili umjerenu naoblaku na istoku zemlje te u Dalmaciji. Na kopnu će vjetar izostajati, a na moru puhati slaba do umjerena, još samo rano ujutro ponegdje i pojačana bura. Samo jutro na kopnu osjetno svježije, a duž obale manje toplo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano, samo koji manji oblak na nebu. Vjetar samo na sjeveru povremeno slab jugoistočni, a temperatura malo viša, bit će oko 28 °C. Dakle, vrlo toplo, a činit će se mnogima i vruće.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. Manji razvoj oblaka uglavnom oko gorja na zapadu, ali suho. I ovdje vrlo toplo, ponegdje i vruće s temperaturom između 28 i 30 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano i mirnije, lokalnog razvoja oblaka ponovno može biti samo na krajnjem jugu, ali uglavnom u dubrovačkom zaleđu. Vrlo mala šansa za tek koju kap kiše. Ostaje vruće, oko 30 °C, ali malo ugodu će donositi slab vjetar s mora. Više o promjeni koja slijedi pogledajte u videu