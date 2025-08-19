Inspektori se razmilili po obali, na licu mjesta opalili 700.000 eura kazni!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Inspektori su i ove turističke sezone u akciji – do početka kolovoza odradili su gotovo šest tisuća nadzora, a kod više od 60 posto ugostitelja utvrdili su prekršaje. Koliko je kazni naplaćeno, doznala je Maja Brkljača.

Ove sezone nema opuštanja. Inspektori pritišću, ali ugostitelji koji rade pošteno kažu – straha nema. Ovaj riječki restoran ljudi sa značkama posjetili su nedavno.

Dorotea Lisak, voditeljica restorana u Rijeci, otkrila je kako je to izgledalo:

"Došli su nam nenajavljeno, ali inspektor je stvarno bio i ugodan i suradljiv tako da i ti neki sitni nedostaci koji su nađeni i koji stvarno nisu bili alarmantni su uklonjeni u dogovorenom roku, tako da je na kraju stvarno prošlo sve u najboljem redu!"

Oni su dobili upozorenje te utvrđeni problem tehničke prirode uklonili.

Prema podacima Državnog inspektorata, od polovine svibnja do početka kolovoza, svaki peti nadzirani objekt dobio je istu mogućnost, dok su inspektori diljem zemlje na licu mjesta naplatili 2500 kazni teških 700 tisuća eura. Više pogledajte u prilogu