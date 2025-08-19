Slaviša je sam na svjetioniku sa psom Brkicom usred Jadrana: 'To je najposebniji mir'

A VALOVI I 10 METARA /

Valovi se lome o stijene, a ti si čuvar svjetla koji vodi brodove kroz oluju – ima li išta romantičnije od toga? Ima ih u Hrvatskoj 46, baš onih na kojima netko živi i radi. Nije ih još zamijenila tehnologija. Naša istarska ekipa bila je na jednom i upoznala svjetioničara Slavišu i njegovog psa Brkicu. Priču o moru, kamenu i svjetioniku pogledajte u prilogu Rikarda Stojkovskog