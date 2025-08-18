Velike promjene za bolovanje, nove naknade neke oduševile: 'Ovo je fantastično'

POVEĆAVAJU SE IZNOSI /

Dobre vijesti za pacijente - naknada za bolovanja raste za 400 eura, pa sada iznosi maksimalno 995 eura. Dio je to promjena koje nosi izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, a isplate kreću s plaćama od rujna.

Iva Sikavica iz Zagreba oduševljena je: 'Ova izmjena Zakona je fantastična. Veliko povećanje. Trudnoća nije jeftina. Nadam se da neće doći do toga da moram ići na bolovanje, ali ako dođe do toga, ovo je financijski veliki bonus'. Na dan je oko 66 tisuća Hrvata na bolovanju. Najviše ih ima u poslovima gdje postoji teži fizički rad. Prošle godine je za bolovanja isplaćeno oko 220 milijuna eura, godinu ranije 207. Promjena stiže nakon gotovo 20 godina. Do kraja godine, potvrđuju u HZZO-u, za povećane naknade osigurano je više od 60 milijuna eura, a za iduću godinu - 130 milijuna. Više pogledajte u prilogu.