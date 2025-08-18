Invazija stršljena u hrvatskom gradu: Gnijezda kao nogometne lopte, množe se brže nego ikad

PAKLENA SEZONA /

Ove sezone broj stršljena u Hrvatskoj znatno je porastao, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo. Lovci na stršljene u Bjelovaru u posljednja tri tjedna već su imali 30-ak intervencija, a već sada do kraja mjeseca na čekanju je njih još najmanje 40.

"Ove godine ima jako puno stršljena. Ljudi zovu sve više i više. Očekujemo još veću najezdu pošto su temperature velike. Imali smo gnijezda veličine po 3-4 nogometne lopte, to je jedno jako veliko gnijezdo", ispričao nam je Patrik Šantalab,sanitarni tehničar ZJZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Stršljeni gnijezda prave posvuda. Ovo je doba godine kad su najaktivniji. Preporuka je zato da se stručnjake zove čim se primijeti gnijezdo. Stršljeni pomno biraju gdje će napraviti gnijezda. Aktivni su do kraja jeseni, a vidite li gnijezdo - nemojte ga dirati i uklanjati već - pozovite stručnjake. Cijelu priču o najezdi pogledajte u prilogu