Svetinja udarila na svetinju! Dalić zbog obitelji izbacio Sučića, krenula paljba: 'E, moj...'

Popis od 23 imena nogometaša naljutio je navijače jer na njemu nema Luke Sučića. Hrvatska nogometna reprezentacija za navijače je svetinja, ali sad je, smatraju mnogi, svetinja udarila na svetinju – na obitelj.

Misle li izbornik Zlatko Dalić i drugi u HNS-u da su pogriješili – teško je reći. Situaciju danas ne žele komentirati, ali zato građani imaju mišljenje.

Za Mladena iz Zagreba obitelj je najbitnija, čak i do reprezentacije i nogometa. Stranica HNS-a zasuta je komentarima nezadovoljnih navijača. Naročito zato što je slogan HNS-a Family, u prijevodu Obitelj.

"De sklonite ovo obitelj kad je neprihvatljivo da se rođenoj sestri ode u svatove", samo je jedan od komentara, kao i ovo: "E, moj Daliću, ne zoveš Luku Sučića jer je išao na sestrinu svadbu, a prvi stalno naglašavaš obitelj."; "Maknite #obitelj", "Podsjetit ću da je Kovačić izbivao iz kampa tjedan dana zbog obiteljskih razloga pa ga nije nitko izbacio s popisa."

Za Stanka iz Zagreba nema dvojbe, on bi izašao čovjeku u susret – "Nek' ide sestri na svadbu." Isto misli i sugrađanka Silva, dok Romana misli da u takvim situacijama uvijek treba naći kompromis. I Ivan iz Zagreba smatra da je "Zlatko malo prestrog" te da to nije u redu: "Mora čovjeku malo pustit da ima svoj privatni život."

Veliki emocionalni teret

Što je prilično teško u profesionalnom sportu. Psihologinja Dajana Čopec smatra: "S jedne strane to, naravno, treba prihvatiti da radimo u takvom sustavu, a, s druge strane, donosi veliki emocionalni teret jer možemo naknadno žaliti što smo propustili neke velike događaje."

A to Luka Sučić, očito, nije želio. Možda sestri nikad nije rekao da je voli, ali je to itekako pokazao.

"Karijera je nešto privremeno, odnosi su ipak trajni. Propuštanje jednog rođendana, jedne svadbe neće narušiti nužno odnose. Možemo žaliti i normalno je osjećati tugu i žaljenje, ali kad se nađemo u situacijama 'ili-ili' često će sportaši birati – sport", smatra psihologinja.

To su uostalom naviknuti raditi od malena. A u tome im je najveća potpora uvijek bila – obitelj.