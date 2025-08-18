Ponos i dom hrvatske reprezentacije: Pogledajte koliko se već izgradio kamp HNS-a

Hrvatski nogometni savez gradi kamp u Velikoj Gorici. Radovi su započeli 11. travnja, a već su napravljeni brojni teži zahvati.

Nakon što je gradilište u srpnju obišao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, sada su vidljivi još neki noviteti.

U srpnuju je prvi čovjek krovne organizacije hrvatskog nogometa gradilište obišao u društvu voditeljice odjela infrastrukture HNS-a Andree Dokuš, voditelja gradilišta Nikole Čuljka iz tvrtke Kamgrad kao izvođača radova te Mladena Strganca, predstavnika tvrtke PMC, zadužene za stručni nadzor.

Od početka radova na gradilištu su već izvedene armiranobetonske temeljne ploče objekata stadiona i upravne zgrade, uključujući i temeljni razvod instalacija, a u tijeku je izvođenje armiranobetonskih zidova prizemlja i temelja prilaznog mosta stadiona.

"Presretan sam kako napreduju radovi na gradilištu budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Od svečanog otvaranja gradilišta prošla su tri i pol mjeseca, a uistinu je već puno toga napravljeno. To samo ukazuje da sve teče svojim tijekom kako je i bilo zacrtano, što je vrlo značajno jer smo izgradnju kampa postavili kao strateški prioritet Saveza. Naš je cilj novim generacijama omogućiti najbolje uvjete te je stoga ovaj projekt od krucijalne važnosti za daljnji razvoj hrvatskog nogometa", rekao je Marijan Kustić.

Kamp Vatrenih najiščekivanija je gradnja u hrvatskom nogometu, a mjesto bi trebalo postati dom hrvatske reprezentacije za današnju, ali i za sve buduće generacije hrvatske reprezentacije.