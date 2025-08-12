Adidas priprema 'bombu' od dresa Hrvatske: Mornarske boje i uzorci paške čipke

Hrvatska će nakon Svjetskog prvenstva 2026. konačno prekinuti suradnju s Nikeom nakon čak 26 godina i prijeći na Adidas.

Veliki broj hrvatskih navijača ne može dočekati popularne 'kockice' u Adidas izvedbi, a sada polako cure i detalji što bi njemački gigant trebao pripremiti na nacionalnoj majici.

Popularna stranica Footy Headlines koja rijetko griješi, objavila je kako Adidas za gostujući dres Vatrenih priprema mornarsko plavu boju s uzorkom tradicionalne paške čipke.

Foto: Footy Headlines

"Ovaj suptilni, ali kulturno rezonantan motiv aludira na bogatu hrvatsku baštinu u čipkarstvu, spajajući nacionalni identitet s modernom estetikom sportske odjeće", stoji u tekstu.

Slična stvar može se vidjeti na gostujućem dresu Nottingham Foresta 25-26. On također sadrži tkane uzorke u tkanini, inspirirane tekstilnom industrijom, a možete ga vidjeti OVDJE.

Foto: Footy Headlines

Očekuje se da će gostujući dres Adidasa Hrvatska 2026-27 biti lansiran u kolovozu ili rujnu 2026., ubrzo nakon što ugovor s Nikeom i službeno okonča.

