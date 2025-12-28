Kreće nova potraga za nestalim zrakoplovom MH370: Evo zašto i što sve znamo do sada

Potraga za nestalim zrakoplovom Malaysia Airlinesa na letu MH370 ponovo će biti pokrenuta u utorak, u pokušaju da se nakon gotovo 12 godina riješi jedna od najvećih svjetskih zrakoplovnih misterija.

Potragu će voditi istraživačka tvrtka Ocean Infinity koja će za to biti plaćena jedino ako pronađe olupinu. Boeing 777 Malaysia Airlinesa nestao je na putu iz Kuala Lumpura za Peking 8. ožujka 2014.

Na letu je bilo 227 putnika, većinom Kineza i Malezijaca i 12 članova posade. Analiza satelitskih podataka pokazala je da se zrakoplov vjerojatno srušio negdje u južnom Indijskom oceanu, uz obalu zapadne Australije. Međutim, dvije velike dosadašnje potrage nisu urodile nikakvim plodom.

MSN piše da postoje tri glavna razloga zašto malezijska vlada nakon gotovo 12 godina nastavlja potragu za MH370. Prvo, malezijska vlada želi dati nekakav mir i završetak obiteljima 239 ljudi na nesretnom letu.

Drugo, nema financijskog rizika za Maleziju ako se zrakoplov ne pronađe. Ministar prometa Anthony Loke potvrdio je prošlog prosinca da će Ocean Infinity raditi "bez nalaska, nema naknade", istog aranžmana koji je ponuđen 2018. godine. Malezijska vlada platit će samo ako se pronađu vjerodostojni ostaci, i to 70 milijuna dolara.

Treće, potraga će se usredotočiti na precizno određeno područje za koje se procjenjuje da ima najveće šanse za uspjeh. "Potraga će se provoditi na ciljanom području za koje se procjenjuje da ima najveću vjerojatnost lociranja zrakoplova", priopćilo je ministarstvo.

Ocean Infinity nastavlja analizirati satelitske podatke, oceanske struje i modeliranje drifta od 2018. godine, što tvrtki omogućuje dodatno sužavanje prioritetne zone. Rasporediti će flotu autonomnih podvodnih vozila (AUV) sposobnih za rad na dubinama većim od 6000 metara i brzo pokrivanje velikih područja.

Što se zna?

Posljednje javljanje iz zrakoplova bilo je oko 40 minuta nakon polijetanja iz Kuala Lumpura za Peking. Kapetan Zaharie Ahmad Shah je pozdravio s "Laku noć, Malezija (Airlines) tri sedam nula", dok je zrakoplov ulazio u vijetnamski zračni prostor. Ubrzo nakon toga, njegov transponder je isključen, što je značilo da ga nije bilo lako pratiti.

Vojni radar pokazao je da je zrakoplov napustio svoju putanju leta kako bi se vratio preko sjeverne Malezije i otoka Penanga, a zatim u Andamansko more prema vrhu indonezijskog otoka Sumatre. Zatim je skrenuo prema jugu i svaki kontakt je izgubljen.

Podvodne pretrage

Malezija, Australija i Kina pokrenule su podvodnu pretragu na području od 120.000 četvornih kilometara (46.332 četvorne milje) u južnom Indijskom oceanu, na temelju podataka o automatskim vezama između satelita Inmarsat i zrakoplova.

Potraga, koja je koštala oko 200 milijuna australskih dolara (131,54 milijuna američkih dolara), prekinuta je nakon dvije godine u siječnju 2017., a nisu pronađeni nikakvi tragovi zrakoplova.

Malezija je 2018. godine prihvatila ponudu američke istraživačke tvrtke Ocean Infinity za tromjesečnom potragom. Ta je potraga obuhvatila 112.000 četvornih km sjeverno od izvornog ciljanog područja i također se pokazala bezuspješnom, završivši u svibnju 2018. Ista će tvrtka sada pokušati ponovo.

Dijelovi olupine

Više od 30 komada sumnjivih ostataka zrakoplova prikupljeno je duž obale Afrike i na otocima u Indijskom oceanu, ali potvrđeno je da su samo tri fragmenta krila s MH370.

Većina ostataka korištena je kako bi se pokušao utvrditi model njihovog kretanja/širenja od olupine u nadi da će se suziti moguća lokacija zrakoplova.

Izvješće o istrazi

Izvješće od 495 stranica o nestanku MH370, objavljeno u srpnju 2018., navodi da se kontrolama Boeinga 777 vjerojatno namjerno manipuliralo kako bi zrakoplov skrenuo s kursa, ali istražitelji nisu mogli utvrditi tko je odgovoran.

Izvješće je također istaknulo pogreške koje su napravili centri za kontrolu zračnog prometa u Kuala Lumpuru i Ho Ši Minu te izdalo preporuke za izbjegavanje ponavljanja incidenta.

Istražitelji nisu ponudili nikakve zaključke o tome što se dogodilo s MH370, rekavši da to ovisi o pronalasku ostatka zrakoplova.

Teorije zavjere

Nemogućnost lociranja mjesta pada MH370 potaknula je brojne teorije zavjere, od mehaničke pogreške ili daljinski upravljanog pada, do bizarnijih objašnjenja poput otmice izvanzemaljaca ili ruske zavjere.

Posljednjih godina neki zrakoplovni stručnjaci rekli su da je najvjerojatnije objašnjenje da je iskusni pilot namjerno skrenuo zrakoplov s kursa. No istražitelji su rekli da nije bilo ništa sumnjivo u pozadini, financijskim poslovima, obuci i mentalnom zdravlju kapetana i kopilota.

Sažetak potrage

Malezijska vlada je u prosincu 2024. najavila da će nastaviti potragu za olupinom nakon novog prijedloga tvrtke Ocean Infinity, koja će dobiti 70 milijuna dolara ako pronađe olupinu.

Nova potraga koja počinje 30. prosinca bit će u skladu s istim uvjetima i odredbama dogovorenima između Malezije i Ocean Infinityja 2024. godine i provodit će se na području od 15.000 četvornih kilometara (5.790 četvornih milja) južnog Indijskog oceana. Točna lokacija nije navedena.

Nova potraga koja počinje 30. prosinca bit će u skladu s istim uvjetima i odredbama dogovorenima između Malezije i Ocean Infinityja 2024. godine i provodit će se na području od 15.000 četvornih kilometara (5.790 četvornih milja) južnog Indijskog oceana. Točna lokacija nije navedena.

Ocean Infinity nastavlja analizirati satelitske podatke, oceanske struje i modeliranje drifta od 2018. godine, što tvrtki omogućuje dodatno sužavanje prioritetne zone.

Ocean Infinity će rasporediti flotu autonomnih podvodnih vozila (AUV) sposobnih za rad na dubinama većim od 6000 metara i brzo pokrivanje velikih područja.

Hoće li ovaj najnoviji pokušaj riješiti jednu od najvećih misterija zrakoplovstva ostaje neizvjesno, ali za obitelji koje su čekale odgovore više od desetljeća, potraga za MH370 još nije završena.

