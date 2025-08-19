Čovjek koji je osramotio Dinamo u Maksimiru ima novi posao: Čeka ga jako težak zadatak

Jeff Strasser novi je izbornik nogometne reprezentacije Luksemburga, objavio je u utorak, tjedan dana nakon ostavke Luca Holtza, Luksemburški nogometni savez, potvrđujući izvješće lokalne web stranice virgule.be.

Strasser (50) je kao igrač nastupao za FC Metz i Strasbourg u Francuskoj, kao i za FC Kaiserslautern i Borussiju Mönchengladbach u Njemačkoj. Kao trener uglavnom je trenirao u Luksemburgu i od 2010. do 2017. vodio je Fola Esch koji je 2015. igrao u 2. pretkolu Lige prvaka protiv zagrebačkog Dinama.

Plavi su tada teže nego što je bilo očekivano prošli u sljedeće pretkolo jer su nakon razočaravajućih 1:1 na Maksimiru u uzvratu pobijedili 3:0.

Nakon povlačenja Luca Holtza, koji će se pridružiti njemačkom trećeligašu klubu Mannheim, Strasser ima još dva tjedna za pripremu za kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. protiv Sjeverne Irske 4. rujna, tri dana prije utakmice protiv Slovačke.

Lukseburg će zatim igrati protiv Njemačke u listopadu i onda u studenom.

