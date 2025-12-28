Himmler mu je djed?! Slučajno saznao da je unuk nacističkog zločinca: 'Naišao sam na fotografiju'

Heinrich Himmler bio je desna ruka Adolfa Hitlera, glavni organizator holokausta i smrti 6 milijuna Židova.

I djed njemačkog svećenika Henrika Lenkeita koji je to otkrio tek u 47 godini.

"Hitlerov zamjenik i djed. On je moj djed i ne mogu ništa u vezi toga. Naravno, pitate se što sam naslijedio od toga. Zlo, čudovište, ubojica, nacist, masovni ubojica, on je sve najgore što možete pomisliti.", kazao je Berlinčanin Henrik Lenkeit.

Foto: Rtl Danas

Saznao je sve slučajno pretražujući internet...Naišao na fotografiju svoje bake ispod koje je pisalo Himmlerova ljubavnica.

Vidio sam baku na Wikipediji i zapitao se - što se ovdje događa?

Foto: Rtl Danas

"Čitao sam dalje i vidio ime ujaka i ime moje majke. Bio sam zbunjen - što to znači?"

On je nju zvao 'zeko', ona njega 'Kralj Heinrich'

Njegova baka bila je Himmlerova osobna tajnica u sjedištu tajne policije u Berlinu- do 1941, a kasnije su skrivajući se od Himmlerove supruge, nastavili vezu kao ljubavnici. U ljubavnim pismima Himmler ju naziva Zeko, a ona njega Kralj Heinrich. Rodila mu je dvoje djece.

Foto: Rtl Danas

"Himmler je priznao da je moja majka njegova kći", kazao je.

U obitelji mu nitko nije spominjao Himmlera. Baka je umrla 1994. ali tajnu nije otkrila.

"Bila je srdačna osoba, ali nisam mislio da je ljubavnica masovnog ubojice, i to je bio šok", kazao je.

Mein Kampf uvezan ljudskom kožom

Uvjeren je da je bila nacistica. Navodno je imala Hitlerovu knjigu Mein Kampf uvezanu ljudskom kožom.

"Znala je, mislim da je znala sve, bili su ljubavnici. Čak sam čuo da ga je poticala da ubrza sve što je radio. Bila je dio tog režima, sustava. Kako se mogla zaljubiti u takvo čudovište?", pita se Himmlerov unuk.

Foto: The Hollywood Archive/hollywood Archive/profimedia

Himmler je bio drugi najmoćniji čovjek u Trećem Reichu. O kojem je ovisila sudbina milijuna Židova. 1945.te je počinio samoubojstvo trovanjem cijanidom u britanskom zarobljeništvu. Da je s njim u rodu Henrik još ne može prihvatiti.

"Tko sam? Zašto mi nisu rekli istinu 47 godina? Poslije 47 godina, moj život je kao laž"

Ne želi imati veze s mračnom prošlošću svoga djeda, ali svoju krv ne može promijeniti, pa je zamolio sve Himmlerove žrtve i njihove obitelji za oprost.