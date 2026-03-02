FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'Bio je i izbornik' /

Hrvatski reprezentativac pod paljbom: Sučić objasnio zašto je bio na Thompsonovu koncertu

Hrvatski reprezentativac pod paljbom: Sučić objasnio zašto je bio na Thompsonovu koncertu
×
Foto: DAISUKE Nakashima/AFLO/Profimedia

Na koncert je, kaže, otišao zajedno s reprezentativnim kolegama...

2.3.2026.
10:32
Vehmir Džakmić
DAISUKE Nakashima/AFLO/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Sučić, hrvatski reprezentativac i veznjak Real Sociedad, posljednjih se dana našao pod povećalom španjolske javnosti. Razlog je informacija da je proteklog ljeta prisustvovao koncertu Marko Perković Thompson u Zagrebu.

Nakon niza komentara i kritika, Sučić je odlučio javno se očitovati. U razgovoru za lokalni list Noticias de Gipuzkoa otvoreno je progovorio o cijeloj situaciji.

Naglasio je kako pjevača ne smatra svojim prijateljem te istaknuo da je riječ o najvećem koncertu prošlog ljeta u Hrvatskoj, na kojem se okupilo oko 500 tisuća ljudi. Prema njegovim riječima, ondje su bili brojni reprezentativci, kao i izbornik, a sam odlazak opisao je kao prisustvovanje velikom glazbenom događaju, bez političkih konotacija.

Dodao je kako je u Hrvatskoj uobičajeno da najveće glazbene zvijezde okupljaju velik broj ljudi, usporedivši to s praksom u drugim državama. Na koncert je, kaže, otišao zajedno s reprezentativnim kolegama, ali i s obitelji i prijateljima, poručivši da iza svega ne stoji nikakva druga pozadina.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Sučić velika je nada hrvatskog nogometa: 'Uvijek ću pamtiti prvi gol i prvi nastup'

Luka SučićKoncertMarko Perković ThompsonZlatko Dalić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx