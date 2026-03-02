Hrvatski reprezentativac pod paljbom: Sučić objasnio zašto je bio na Thompsonovu koncertu

Luka Sučić, hrvatski reprezentativac i veznjak Real Sociedad, posljednjih se dana našao pod povećalom španjolske javnosti. Razlog je informacija da je proteklog ljeta prisustvovao koncertu Marko Perković Thompson u Zagrebu.

Nakon niza komentara i kritika, Sučić je odlučio javno se očitovati. U razgovoru za lokalni list Noticias de Gipuzkoa otvoreno je progovorio o cijeloj situaciji.

Naglasio je kako pjevača ne smatra svojim prijateljem te istaknuo da je riječ o najvećem koncertu prošlog ljeta u Hrvatskoj, na kojem se okupilo oko 500 tisuća ljudi. Prema njegovim riječima, ondje su bili brojni reprezentativci, kao i izbornik, a sam odlazak opisao je kao prisustvovanje velikom glazbenom događaju, bez političkih konotacija.

Dodao je kako je u Hrvatskoj uobičajeno da najveće glazbene zvijezde okupljaju velik broj ljudi, usporedivši to s praksom u drugim državama. Na koncert je, kaže, otišao zajedno s reprezentativnim kolegama, ali i s obitelji i prijateljima, poručivši da iza svega ne stoji nikakva druga pozadina.

