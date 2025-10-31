Svećenik 'kopao' po Wikipediji pa otkrio jezivu obiteljsku tajnu: 'Moja baka je voljela čudovište'

Njemački svećenik Henrik Lenkeit (49) došao je do užasavajućeg otkrića pretražujući Internet. Naime saznao je da je njegova baka Hedwig Potthast tijekom Drugog svjetskog rata bila ljubavnica nacističkog političara i arhitekta Holokausta Heinricha Himmlera.

Hedwiga je Himmleru rodila dijete, Henrikovu majku, a on je cijeli život vjerovao je da je suprug njegove bake, Hans Staeck, njegov biološki djed, piše The Independent.

Foto: Profimedia

'Kako je mogla voljeti čudovište?'

Njemačkom listu Der Spiegel Henkrik je rekao da je bio potpuno šokiran kada je saznao za obiteljsku vezu. "Na Wikipediji sam se odjednom zatekao kako gledam u lice svoje bake", rekao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Henrika je na čitanje potaknuo biografski dokumentarac koji je pogledao, a pretraživanjem interneta shvatio je da njegova baka već ima svoju stranicu, na kojoj je detaljno opisana sumnjiva izvanbračna veza s Himmlerom iz 1938.

"Kako je moja baka mogla voljeti takvo čudovište?", upitao se.

U članku o Hedwig Potthast na Wikipediji piše kako su Himmler i njegova privatna tajnica "priznali ljubav jedno drugome za Božić" te godine, dok drugi izvori tvrde da su svoju aferu započeli 1940. godine. Velik dio veze ostaje nejasan.

Zvala ga je Kralj Heinrich

Nakon svega što je saznao, Henrik se obratio politologinji Katrin Himmler, pranećakinji arhitekta Holokausta, koja je s njim podijelila detaljnija istraživanja i potvrdila vezu. Rekao je kako su neki od članova njegove obitelji bili manje otvoreni.

U pismima su se ljubavnici navodno zvali i nadimcima on ju je zvao Zeko, a ona njega Kralj Heinrich.

Lenkeit je saznao da je Potthast rodila sina Helgea 1942. godine, a zatim i Nanette-Dorotheu, Lenkeitovu majku, 1944. godine. Himmler je umro samoubojstvom u britanskom pritvoru 1945. godine. Potthast se kasnije udala za Staecka 1955. godine.

"Cijeli moj život je bio laž - 47 godina nije bila istina", rekao je Lenkeit.

Prisjetio se i da mu je bilo čudno što je tako malo ljudi žalilo za njegovom bakom na njezinom sprovodu nakon što je umrla 1994. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Chatbot Elona Muska je izgleda nacist: Hvalio Hitlera, širio antisemitizam...