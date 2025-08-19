Jesu li proćakulali i o Hajduku? Gattuso i njegov dvojac s Poljuda posjetili Jurića i Pašalića

Gennaro Gattuso nakon Hajduka sjeo je na klupu talijanske reprezentacije, a u toj ulozi obišao je Atalantu koju vodi Ivan Jurić.

Talijanski je izbornik u Bortolotti Center stigao zajedno s legendarnim Gianluigijem Buffonom, koji obnaša dužnost šefa delegacije, ali i s Leonardom Bonuccijem, jednim od pomoćnika. Doveo je Rino i dvojac koji je s njim bio u Hajduku. Luigi Riccio te trener golmana Roberto Perrone prate ga i u ovom izazovu.

Il CT Gennaro Gattuso, accompagnato dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, e dal preparatore dei portieri Roberto Perrone, è stato in visita al Centro Bortolotti 🇮🇹 pic.twitter.com/QLzoaj7tC9 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 19, 2025

Na treningu je bio i Mario Pašalić pa ne sumnjamo kako su Gattuso, Riccio, Perrone, Jurić i Pašalić malo proćakulali i o zbivanjima na Poljudu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju