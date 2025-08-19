Jesu li proćakulali i o Hajduku? Gattuso i njegov dvojac s Poljuda posjetili Jurića i Pašalića
Doveo je Rino i Buffona te Bonuccija, no ne sumnjamo kako je u jednom trenutku tema bio i Hajduk
Gennaro Gattuso nakon Hajduka sjeo je na klupu talijanske reprezentacije, a u toj ulozi obišao je Atalantu koju vodi Ivan Jurić.
Talijanski je izbornik u Bortolotti Center stigao zajedno s legendarnim Gianluigijem Buffonom, koji obnaša dužnost šefa delegacije, ali i s Leonardom Bonuccijem, jednim od pomoćnika. Doveo je Rino i dvojac koji je s njim bio u Hajduku. Luigi Riccio te trener golmana Roberto Perrone prate ga i u ovom izazovu.
Na treningu je bio i Mario Pašalić pa ne sumnjamo kako su Gattuso, Riccio, Perrone, Jurić i Pašalić malo proćakulali i o zbivanjima na Poljudu.
