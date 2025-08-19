Istina o Hajduku: 'Rade iste greške svake godine i ne uče iz njih, a Livaja mora shvatiti jedno'

Dražen Besek, poznati hrvatski trener i nekadašnji nogometaš, dao je opsežan intervju za portal Net.hr u kojem je bez dlake na jeziku analizirao aktualnosti u domaćem nogometu. Dinamo je u prva tri kola nove sezone SHNL-a oduševio igrom i rezultatima (9 bodova, 7-0 gol razlika), dok je Hajduk, unatoč velikim ambicijama, u Europi ponovno razočarao, dok u prvenstvu ima isti broj bodova kao i rival Dinamo (9) i sličnu gol razliku (7-1).

U sportu jednostavno kad dođe do zasićenja, do umora materijala, mora se mijenjati i Dinamo u ovom trenutku ima potentnost, energiju, ima drskost, ima ambiciju i ono, po meni, što je najvažnije, ima glad za rezultatom. Svi ti igrači, pogotovo mladi jer mi sad moramo govoriti o Dinamovoj mladosti, to su sve nogometaši koji još uvijek traže svoju poziciju na nogometnoj karti i oni su već prepoznatljivi, ali nisu potvrđeni. Oni će sad kroz ovu ligu tražiti svoju potvrdu svoje kvalitete.

Drugačiji i prepoznatljiviji Dinamo

Besek je govorio o specifičnom splitskom nogometnom mentalitetu, pritisku koji se stvara oko obaveze prekida 20-godišnjeg posta (uskoro 21-godišnjeg) osvajanja naslova i pogrešnom poistovjećivanju želja s realnošću. Pritom je ušao u meritum stvari. Posebno se osvrnuo na situaciju s kapetanom Hajduka Markom Livajom, koji se našao na udaru kritika i protiv Slaven Belupa nije bio u početnoj postavi što je mnoge iznenadilo, te na rad novog trenera Gonzala Garcije, za kojeg smatra da mu treba dati vrijeme kako bi posložio momčad i izgradio igru po vlastitim principima. Naravno, to nisu bile jedine teme... Vežite se, polijećemo!

Razgovor ugodni s Draženom Besekom počeli smo s Dinamom...

"Sve poteze koje je Dinamo vukao u pripremnom periodu su išli u jednom smjeru, a to je da budu drugačiji i prepoznatljiviji u odnosu na prošlu sezonu. Možda i to nije još kraj, jer prijelazni rok još traje, ali kod Dinama se može primijetiti drugačija filozofija, a to je da u SHNL-u igra agresivan napadački nogomet, gdje će i fazu obrane pomaknuti na suparničku polovicu i u derbiju protiv Rijeke prošle subote na Rujevici vidjelo se da, u prvom poluvremenu, Rijeka nije mogla parirati".

Možda i zbog toga je Rijeci trebalo malo više vremena, nakon uzvrata protiv Shelbournea u Dublinu u 3 pretkolu Europske lige, da se dobro zagrije.

"Istina, ali isto tako činjenica je da kadar igrača Dinama u ovom trenutku je kvalitativno na višem nivou od Rijekinog, ali to ne znali da Rijeka nije dobra. Rijeka je isto dobra i u ovoj postavi koja je sad, Rijeka odgovara jako dobro na zahtjeve modernog nogometa, s tim da Rijeka još nije definirana jer se mogu dogoditi odlasci, a to se, mislim, očituje i u igri same Rijeke. Dinamo je zasluženo pobijedio, bio je dopadljiv. Možda i nije bio toliko impresivan kao protiv Osijeka u Osijeku, ali je pokazao jednu ozbiljnost i linije kretanja koje mu daju za pravo da mogu razmišljati o tome da je to dobar smjer u kojem bi se igra Dinama trebala razvijati", govori Dražen Besek.

Dražen Besek je kazao kako mu je Dinamo izgledao impresivno u Osijeku, a na Opus Areni je pokazao dva lica isto kao i na Rujevici. Protiv Osijeka je u drugom poluvremenu bio puno bolji i zabili oba gola, dok su Plavi na Rujevici pokazali bolju igru u prvom dijelu i postigli oba gola. Pobjede su u oba slučaja bile iste - 2-0. Kakve su onda impresije tu u pitanju?

"Te oscilacije će se sigurno događati tijekom jeseni, jer to je sasvim nova momčad i po meni je bitna ideja, da igrači shvate što se od svakog na poziciji traži i Dinamo će imati oscilacije sigurno, pogotovo još kad dođe Europa. Ne može se zanemariti onaj Osijek koji je bio prvo poluvrijeme goropadan i gdje je Dinamo imao problem da uspostavi nekakvu ravnotežu s njim, bez obzira što je bio dobar, ali je i Osijek bio jako dobar. To se dogodilo u subotu na Rujevici protiv Rijeke u drugom dijelu i tu moramo spomenuti i situaciju u kojoj je Rijeka imala prilike i onaj mogući penal i one dvije prečke u jednoj akciji. Ima Dinamo još puno toga na čemu treba raditi, ali to je i normalna stvar, jer ipak su to igrači koji se još nius naviknuli jedni na druge. Premalo je vremena prošlo, premalo su vremena igrači Dinama proveli zajedno, da bi jedan drugog osjećali. Dinamo će u budućnosti to poloviti kad standardizira momčad, kad se iskrstaliziraju sve pozicije, onda će Dinamo bti dobar. Sigurno niti Rijeka neće biti loša niti Osijek, onako kako je odigrao protiv Dinama u prvih 45 minuta, sigurno da neće biti loš".

'Dinamo ima potentnost, energiju, drskost, ambiciju i glad za rezultatom'

Što po Draženu Beseku krasi ovu momčad Dinama u odnosu na prošlu sezonu, možda ta pozitivna energija i želja za dokazivanjem igrača?

"U sportu jednostavno kad dođe do zasićenja, do umora materijala, mora se mijenjati i Dinamo u ovom trenutku ima potentnost, energiju, ima drskost, ima ambiciju i ono, po meni, što je najvažnije, ima glad za rezultatom. Svi ti igrači, pogotovo mladi jer mi sad moramo govoriti o Dinamovoj mladosti, to su sve nogometaši koji još uvijek traže svoju poziciju na nogometnoj karti i oni su već prepoznatljivi, ali nisu potvrđeni. Oni će sad kroz ovu ligu tražiti svoju potvrdu svoje kvalitete. Koliko će daleko stići, teško je reći, ali imaju potencijal da stignu daleko. Ono što će im trebati, trebat će im puno puno tih detalja o kojima će morati voditi računa, pogotovo da im se ne događaju situacije kao u Rijeci, gdje su oni jednostavno imali nekakvu crnu rupu od 10 minuta, 15 minuta, u kojima su izgubili kontorlu nad igrom. To je zasluga i Rijeke, da se razumijemo, ali činjenica je da Dinamo ima filozofiju igre, ideju i moraju u tome ustrajati".

'Hajduk je žrtva'

Idemo malo prema Splitu. Kako Draženu Beseku izgleda Hajduk i je li iznenađen ispadanjem od Dinamo Cityja iz Tirane?

'Hajduk je žrtva'

Idemo malo prema Splitu. Kako Draženu Beseku izgleda Hajduk i je li iznenađen ispadanjem od Dinamo Cityja iz Tirane?

Hajduk je, u stvari, žrtva jednog sustava gdje se više orijentiraju na to kakvo će biti suđenje u SHNL-u i onda im se to kažnjava kroz Europu. Hajduk se mora okrenuti sebi. Hajduk se jednostavno mora okrenuti stvaranju vrijednosti igrača, a ne da se fokusira na periferne stvari koje, naravno, utječu na ekipu. Jednostavno, nemaju mir u stvaranju realnih vrijednosti.

"Iznenađen ili ne iznenađen, meni je jako žao da naši klubovi ne shvaćaju da, na neki način, nam se odbija od glavu taj cijeli sustav naše lige zbog kompetentnosti, zbog regularnosti. Ja ne razumijem, Hajduk je, u stvari, žrtva jednog sustava gdje se više orijentiraju na to kakvo će biti suđenje u SHNL-u i onda im se to kažnjava kroz Europu. Hajduk se mora okrenuti sebi. Oni sad imaju kvalitetnog trenera Gonzala Garciju koji je ambiciozan, trenera koji želi stvarati i Hajduk se jednostavno mora okrenuti stvaranju vrijednosti igrača, a ne da se fokusira na periferne stvari koje, naravno, utječu na ekipu. Jednostavno, nemaju mir u stvaranju realnih vrijednosti i Hajduk je ispao od Albanaca. Po meni, oni ne uče iz tih grešaka, nego greške ponavljaju iz godine u godinu i jednostavno fous cijelog kluba HNK Hajduk Split moraju biti na struki. I sad imaju i sportskog direktora za kojeg smatram da je stručan, imaju trenera i stožer za kojeg također smatram da posjeduje stručnost i sad treba dozvoliti selekciju. Jer, selekcija Hajduka jednostavno mora biti na višem nivou. Ne može se dogoditi da Hajduk mora prodavati igrače i mlade i talentirane, pa da nemaju, naprimjer, riješene pozicije stopera. Ti ulaziš u europske utakmice sa stoperima koji ti nisu u prvom planu. Moralo se dogoditi da opet ispadnu, da bi se opet sad tražilo da se te pozicije moraju popuniti, isto kao i u veznom liniji i jednostavno, Hajduk mora krenuti u onom smjeru na čemu nogomet funkcionira, a to je selekcije."

Selekcija gdje imate dobru školu, naglašava Dražen Besek...

"Prije tri godine je Hajduk imao vrhunsku priliku da jednu generaciju iskoristi, da bude nosioc i baza ekipe, nažalost od te generacije je malo igrača ostalo i sad Hajduk mora tražiti, ne bih rekao polovne igrače, ali to nisu igrači, neki igrači nisu jednostavno za Hajduk, da bi mogli nositi kvalitetu koja bi se mogla suprostaviti i u Europi prosječnim momčadima i u SHNL-u najboljim ekipama. Hajduk ima tri pobjede u prva tri ovosezonska ligaška kola. Ne vidim zašto bi se atmosfera narušavala jer, jedno je ono što bi ja želio, a drugo je ono što ja mogu. Hajduk se jednostavno mora u tom pravcu ponašati".

'Sve godine ista priča u Splitu'

Realnost je jedno, a želje su drugo...

"Tako je. To su razlike."

Vidimo novo nezadovoljstvo među Hajdukovim navijačkim pukom unatoč dobrom ulasku u prvenstvo.

"To je ta cijela klima koja se napravi u tom ljetnom periodu svake godine. Svake godine ista priča - ova godina je ta, ova godina je ta. Normalno da svaki klub imena Hajduk, jer ja pamtim Hajduk jako moćnog, mora biti ambiciozan, ali jednostavno sve one godine lutanja i ima jako puno ljudi vole pričati i nogometu, a pojma nemaju o nogometu niti o tome što pričaju. No, još je gora stvar kad takvi ljudi dođu na funkcije i žele biti ti lideri i ti ljudi koji će nešto sprovesti, ali ne poznaju materiju. Nogomet je vrlo vrlo kompleksna materija i on njoj svi misle da znaju, ali jako mali broj se može s njim baviti, u suštini. I tu je problem svih Hajdukovih problema, jer u gradu Splitu ima toliko rukovodećih talenata i stručnih, a Hajduk je lutao i dovodio svakakve ljude na funkcije koji jednostavno nisu razumjeli kako funkconira nogometni pogon i kako, u stvari, ta baza, produkcija mladih igrača i stvaranje, rađenje transfera, jednostavno oni to nemaju, ti i takvi to ne znaju. Ušao sam u jednu dubinu problema Hajduka, ali ako oni to neće shvatiti, oni to neće moći promijeniti".

Svake godine ista priča - ova godina je ta, ova godina je ta. Sve one godine lutanja Hajduka, a uz to ima jako puno ljudi vole pričati o nogometu, a pojma nemaju o nogometu niti tome što pričaju. No, još je gora stvar kad takvi ljudi dođu na funkcije i žele biti ti lideri i ti ljudi koji će nešto sprovesti, ali ne poznaju materiju. Nogomet je vrlo vrlo kompleksna materija i on njoj svi misle da znaju, ali jako mali broj se može s njim baviti, u suštini. I tu je problem svih Hajdukovih problema.

'Potez za Livaja uđe s klupe treba pozdraviti'

Je li Beseka iznenadila Garcijina odluka da Livaja započne utakmicu protiv Slaven Belupa s klupe?

"Poslije ispadanja Hajduka iz Europe ništa nisam pratio, ali ja ne vidim tu problem zbog čega Livaja ne bi bio na klupi, ako se osjeća umorno, ako ima nekakvi problem. Marko Livaja je isto od krvi i mesa i možemo mi pričati o Livaji, on je vrhunski igrač, ali mora imati i vrhunske uvjete. To znali da mora i oko sebe imati igrače s kojima će moći dobro igrati. I to što je Livaja bio na klupi, za mene uopće nije problem. Livaja kad je ušao u igru, vidjelo se da je bila prevaga i Hajduk je došao do uvjerljive pobjede u to što je Livaja bio na klupi, Livaja je igrač Hajduka, ništa drugo. Znači, Livaja mora shvatiti isto da se od njega isključivo očekuje da na igralištu daje ono što je on, nigdje drugdje. To što je on zvijezda i Torcide i Hajduka i Dalmacije, ali samo u onom trenutku kad na igralištu i kad je prevaga za pobjede Hajduka. Jedino tad će biti normalno i da on može dobiti mjesto za odmor, a mislim da je u ovom trenutku njemu bio odmor prijeko potreban, taj period od prvog poluvremena da se odmori i psihički i da uđe u utakmicu, da donese promjenu i u konačnici da Hajduk pobjedi. Mislim da je to bio vrlo mudar, ne znam je li to potez ili sportskog direktora ili trenera, mislim da je to potez trenera, ali taj potez treba pozdraviti", zaključio je Dražen Besek.

