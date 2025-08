Legenda otkrila istinu o Bobanu, Dinamu i Hajduku: 'Zvone jedno nije dopustio'

Dražen Besek, bivši kapetan Dinama, danas trener NK Varteks i cijenjeni komentator nogometnih zbivanja, dao je opširni intervju portalu Net.hr u kojem se dotaknuo nogometnih aktualnosti na sebi svojstven, beskompromisan način i ušao u meritum stvari. Kako se ono popularno kaže - detektirao je sve. Inače, u panteonu varaždinskog, ali i hrvatskog nogometa, malo je imena koja odzvanjaju s toliko poštovanja i autentičnosti kao što je ime Dražena Beseka. Besek nije samo bivši nogometaš i uspješni trener; on je simbol jedne ere, čovjek čija je karijera neodvojivo isprepletena s usponima i padovima njegovog voljenog kluba - Varteksa. Besekov put predstavlja pravu esenciju nogometne strasti. On je istinska nogometna romantika, jedan od istaknutijih predstavnika nekadašnjeg hrvatskog klupskog nogometa.

Najdublji trag ostavio u Varteksu

Za zagrebačke plave Dražen Besek igrao je od sezone 1985/86. pa do studenoga 1990. godine. U tom periodu odigrao je 149 službenih utakmica (prvenstvo, Kup, Europa) i pritom zabio 19 golova, dok je sve ukupno, s prijateljskima taj broj znatno veći. Besek je upisao, prema dostupnim podacima s interneta, čak 337 utakmica za Dinamo. Kao igrač Dražen Besek je najdublji trag ostavio u Varteksu, gdje je igrao u tri navrata, a najistaknutije razdoblje bilo mu je od 1994. do 1996., kada je sudjelovao u najvećim klupskim uspjesima Varteksa u Prvoj HNL, kada su se Varaždinci borili s Dinamom i Hajdukom za trofeje.

Besek je bio kapetan momčadi i suigrač velikanima varaždinskog nogometa Vugrincu, Mumleku, Toplaku, Daliću, Mrmiću, Brleniću, Štefulju, Balajiću i brojnim drugim poznatim igračima.

Nakon austrijske epizode, Dražen Besek se vratio u klub te vrlo brzo uskočio na klupu. Bio je u jednom trenutku trener-igrač te odveo Varteks, prvo do finala kupa protiv Dinama, a potom preko nizozemskog Heerenveena sve do četvrtfinala Kupa kupova protiv španjolske Mallorce. To je najveći rezultatski uspjeh u povijesti varaždinskog nogometa.

Kasnije je ponovno vodio Varteks, u sezoni 2002/03 te odveo Bumbare do trećeg mjesta. Prilično dugo držali su Varaždinci i priključak s Dinamom i Hajdukom, a do seniorske reprezentacije je tada doguralo čak pet igrača Varteksa.

U trećem povratku u Varteks, 2007/2008., klub je spasio sa začelja i od nula bodova nakon osam kola, dogurao do sigurne zone i čak nekoliko mjeseci prije kraja bio i blizu Europe. Pamti se posebno senzacionalna pobjeda nad možda i najjačim Dinamom, za koji su igrali Luka Modrić, Eduardo da Silva i Vedran Ćorluka, na stadionu Varteksa rezultatom 4-3, gdje je Varteks dočekao Plave s nula bodova iz osam utakmica, a Dinamo stigao s nizom od dvadeset i "nekoliko" pobjeda u nizu. Pobijedili su ih te godine i na Maksimiru, a par kola prije kraja pobijedili su Hajduk u Splitu.

Čovjek s karakterom

Kroz cijelu karijeru, Dražena Beseka pratio je glas čovjeka s karakterom. Njegova beskompromisnost, pravičnost i hrabrost donijeli su mu status nogometne legende, ali su ga često stavljali u sukob s klupskim upravama i "moćnicima". Nije se libio reći što misli, što je osobina koja se u nogometnom svijetu ne cijeni uvijek. Popričali smo s Draženom Besekom...

Krenuli smo odmah jako, s onim najaktualnijim. Kakav je Dražen Besek vidio Dinamo u Osijeku?

"Tu ne smije biti euforije, ali ono što je Dinamo prikazao na Opus Areni u Osijeku, ne može biti bolja poveznica za hrvatski nogomet od utakmice Osijek - Dinamo. Dinamo je bio na europskom tragu - pun dinamike i ambicije - moći i kontrole. Jednostavno, vidi se da se u prijelaznom roku radilo sistematski, da su se uzimali igrači po pozicijama koji mogu odgovoriti na zahtjev. Dinamo je na dobrom putu", kaže u uvodu Dražen Besek i dodaje:

"Ne treba brzati, jer to je momčad koju treba složiti i mislim da Dinamo spada u red najmlađih momčadi u SHNL-u. Zato se mogu očekivati čak i oscilacije, ali Dinamo je nakom dugo vremena posložio sistematski i stručno".

Kako je pak Beseku izgledao Osijek?

"Meni je Osijek 70 minuta bio dobar, ne dobar nego rekao bih čak odličan. Nedostajao im je prvi strijelac momčadi Jakopović i tu se moglo osjetiti da im nedostaje netko tko bi realizirao ono što se pripremilo i kroz prvo poluvrijeme, uz dio u drugom na nekih 25 minuta, Osijek je igrao stvarno dobro. Zato navijači Osijeka, po meni, ne trebaju brinuti za NK Osijek. Hoće li NK Osijek biti konkurentan Dinamu, Rijeci i Hajduku, to će ovisiti isključivo koliko će navijači Osijeka stati iza projekta, a mislim da vrijedi stati iza ovog projekta NK Osijek".

Projekt NK Osijek

Može li nam Dražen Besek malo dublje i pobliže pojasniti zašto vrijedi stati iza projekta NK Osijek, što u njemu iam tako posebno, ako se poskliznuo već u prvom derbiju, na svoj stepenici u novoj ligaškoj sezoni?

"Zato što Osijek ima potentne igrače, ima igrače koji mogu odgovoriti zahtjevima i ne bi se složio, odnosno složio bih se s tim da će Osijek sigurno biti bolji neog prošle sezone".

Vratimo se na Dinamo. Zvonimir Boban promijenio je skoro pa čitavu momčad Dinama, a znate kakvi su ljudi - nitko ne voli promijene, pogotovo ne tako jake, izražene, radikalne. Dio javnosti bilo je malo skeptično na neke Bobanove poteze, ali ako se po jutru dan poznaje, onda će ovo biti uspješna sezona za Dinamo i Zvonimira Bobana. Nekako smo mišljenja da je Boban radio po uzoru na PSG. Bez prevelikih zvijezda, s talentiranim, mladim igračima željnjih dokazivanja. Dinamo je protiv Osijeka prštao energijom.

'Hrvati bi htjeli na bolje, ali nismo spremni za promjene'

"Ja vam to gledam sa stajališta kulture našeg hrvatskog naroda. Mi bi htjeli ići na bolje i sve, ali nismo spremni za promjene. To se trenutno dogodilo u Dinamu, a pogotovo u sportu, u nogometu, ne može se napredovati ako ne pratiš trendove. I ono što je vrijedilo jučer, to danas više ne vrijedi i jednostavno, danas, ovisi se isključivo o rezultatu, a portali su nosioci javnog mišljenja. Treba se znati tome suprostaviti. U ovom trenutku, u onom rezultatu koji je egzistirao kroz nekih desetak - petnaest godina kod Dinama, došlo je do jednog zamora materijala i vi kad imate na autu neki dio koji zakaže, vi ga morate promijeniti."

Tako je, jer taj mehanizam više ne funkcionira.

"Da, upravo to. Sreća za Dinamo što je Boban to sve tako prihvatio, reagirao i napravio. Sigurno postoji još netko tko bi isto tako mogao sprovesti to, ali u ovom trenutku Zvonimir Boban je napravio jedino logično rješenje. Da vam budem iskren do kraja, nisam siguran da se ugledao na PSG, jer je to nepotrebno."

'Dinamo je stvorio jako dobre temelje'

Koja je po Beseku onda Bobanova logika razmišljanja?

"Da mora smijeniti, odnosno maknuti sve ono što mu može, što mu je moglo nagristi atmosferu građenja nove ideje i novog Dinama i tu uz trenera Marija Kovačevića, koji je došao s velikim ambicijama, ali s nevelikim gardom, jer se treba suprostaviti veličinama u Dinamu, igračkim, pogotovo egu igrača. Treba biti iskren i to reći. To su logična rješenja, da se s novim trenerom gradi nova ideja i mislim da je to put koji će Dinamo odvesti daleko u budućnosti".

U ovoj sezoni?

"Teško je to reći, ali mislim da su temelji za početi jako dobri".

A Hajduk?

'Hajduk nema te mogućnosti kao Dinamo, oni krpaju'

"I Hajduk je promijenio trenera kao i Dinamo, s tim da oni nemaju te mogućnosti kao Dinamo. Hajduk mi ono, znate, nekako više krpa stvari, a ne mijenja u suštini, a to nije dobro. Jer, kad krpate gumu, morate ju krpati jedno četiri do pet puta. Jer, takva se guma stalno buši kako se i okreće. Po meni, Hajduk je zakasnio za ovaj dio sezone na mjestu kreativnosti, Rakitić je došao na novu funkciju, doveli su doduše jednog Rebića, ali Hajduku će trebati vremena. Hajduku je do kraja prijelaznog roka najvažnije da se ekipira, posloži i da stvori bazu igrača. Vjerojatno će Hajduk još nekog i prodati. Hajduk treba stvoriti temelj koji je Dinamo stvorio prije mjesec dana. Ajmo reći da je Dinamo u nekakvoj prednosti u odnosu na Hajduk u onom kreativnom slaganju momčadi, ali i mogućnosti Dinama su puno veće nego one Hajdukove. Hajduk se mora pokrivati s onim i onolikim koliko može".

'Rijeku ne smije prebaciti u jednom smislu'

Gdje je aktualni prvak Rijeka u svemu tome?

"Rijeku ne smije prebaciti u smislu ponavljanja strategije u sezoni da može prodati vrhunske igrače i stvarati novi rezultat. Fruk je prvi koji bi mogao otići, ali HNK Rijeka je uvijek pronalazila dobre zamjene, adekvatne igrače i u sasvim su drugačijoj poziciji i od Dinama i od Hajduka, da se mora osloniti na kontinuitet struke. Bez obzira što i Dinamo i Hajduk se na to isto moraju osloniti. Međutim, više od svih Rijeka se mora osloniti na kontinuitet struke, jer se struka pokazala bitnom jer pronalazi one rezerve koje se ne vide kad je kompletirana momčad. U te potencijale skautinga Rijeke i igrače koji nisu u prvom planu, Rijeka je izvukla i prošlu sezonu, tako da ćemo o Rijeci moći reći nešto više tamo krajem kolovoza, kad će se vidjeti s kakvom ekipom nastavlja prvenstvo".

'Varaždin će i u ovoj sezoni imati dobru momčad'

I za kraj, dotaknuli smo se s Besekom Varaždina. Iznenadili su Varaždinci u prvoj europskoj utakmici ovog ljeta Santa Claru, kreiravši senzaciju.

"Garancija dobrog rezultata prvenstveno na ovom podneblju, varaždinskom - međimurskom, se bazira na kontroli lopte i mislim da će Varaždin i u ovoj sezoni imati dobru momčad. E sad, hoće li biti uspješna kao prošle sezone, to ne mogu reći, ali sigurno se neće boriti za zadnje pozicije, neće se boriti za opstanak. Bilo bi bolje da Varaždin ima više domaćih igrača, ali to je klub koji je ušao u privatne sfere i moraju se pokrivati onako znaju. Ovaj europski put za Varaždin je vrlo rano završio, ali za momčad i klub koji je u nekakvom stvaranju identiteta, je možda i rano došao taj izlazak u Europi. Jer, vidjelo se u utakmici u Portugalu kod Santa Clare da ipak, ne toliko kroz igru kao kroz događanja u nekim situacijama u igri, da im nedostaje tog euro iskustva, da još to nije na nivou da se može odgovoriti na izazove utakmice protiv momčadi koja dolazi iz puno jače lige nego što je SHNL. Vjerujem da im je to bila dobra škola iz koje su izvukli poruke", zaključio je Dražen Besek.

Vrijedi spomenuti kako je Dražen Besek, osim u Hrvatskoj gdje je vodio i Slaven Belupo, Osijek i Zagreb, izgradio i zavidnu međunarodnu karijeru. Radio je u Poljskoj (Zagłębie Lubin), Sloveniji (Drava Ptuj), Maroku (Maghreb de Fès), a proveo je i desetak godina u Kini, gdje je bio pomoćni trener reprezentacije do 23 godine te savjetnik i trener u klubu Shanghai Shenhua. Posebno se ističe njegov podvig s Malte. Vodeći amatersku momčad Birkirkare 2017. godine, u kvalifikacijama za Kup UEFA napravio je prvorazrednu senzaciju. Prvo je eliminirao NK Široki Brijeg, a zatim je u drugom pretkolu izbacio škotskog velikana Hearts. Taj uspjeh bio je toliko značajan da je stručni stožer na čelu s Besekom primila i tadašnja predsjednica Malte.

Tijekom svoje trenerske ere u Varteksu, Besek je bio poznat po davanju prilike mladim igračima iz vlastitog pogona. Više od 25 igrača uveo je u sustav prve momčadi, uključujući Nikolu Pokrivača, sadašnjeg trenera Varaždina Nikolu Šafarića, Kristijana Režića i druge. Brojni su igrači svoje prve prvoligaške minute upisalli pod njegovim vodstvom.

