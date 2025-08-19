Luka Ivanušec: 'Iznenadili su me rastanci u Dinamu, nadam se da će moći ovako'

Kako se bolje dokazati u novom klubu nego kao insajder protiv nekadašnjeg velikog ligaškog rivala.

Luka Ivanušec u četvrtak će biti u misiji rušenja Rijeke na Rujevici s novim mu klubom, PAOK-om. Grčki klub tako će zaokružiti hat-trick hrvatskih klubova i tražiti savršen skor. Godine 2023. u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu izbacili su Hajduk, 2024. u osmini finala istog natjecanja Dinamo i sada im je cilj isto napraviti Rijeci.

"Nema, nema, apsolutno nema podcjenjivanja. Zna se da je Rijeka bila prvak Hrvatske i nema apsolutno nikakvog podcjenjivanja. Svjesni smo njihove kvalitete tako da moramo biti maksimalno ozbiljni ako želimo proći dalje", rekao je Ivanušec.

Prvi korak prema prolazu dobar je rezultat na Rujevici. Zanimljivo, PAOK još nije slavio na hrvatskom tlu. S Hajdukom su odigrali bez golova, a Dinamo je slavio 2-0 na Maksimiru.

"Pa sigurno idemo na Rujevicu po pobjedu, ali da će sve biti gotovo u jednoj utakmici naravno da neće. Treba biti maksimalno fokusiran u obje utakmice i mislim da će se sve na kraju odlučivati u Solunu, ali definitivno bi bilo dobro stvoriti određenu prednost na Rujevici."

Prednost na Rujevici, prednost je i za Ivanušeca pogotovo ako će dobro iskoristiti minutažu. Zbog toga je i je zamijenio Rotterdam Solunom koji bi mu možda mogao postati i dugotrajniji dom.

"Posudba je s opcijom otkupa ugovora tako da na meni je sada da se nametnem, da dobro igram i da se to na kraju možda i održi. Ljudi su me htjeli u klubu tako da je to meni bilo bitno osjetiti, da me ljudi žele i da znam da ću imati određenu minutažu."

'Svjestan sam kakva je situacija oko poziva u reprezentaciju'

Klupa Feyenoorda, zatim i promjena kluba ostavili su trag na povjerenje Zlatka Dalića. Ivanušec još nije dobio poziv za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo ali sada, kada su se posložile stvari, za njega nije alarm za uzbunu već motivacija za dalje.

"Ne mogu sada reći da sam razočaran. Zadnja dva okupljanja nisam bio i točno sam svjestan kakva je situacija, nisam imao minutažu. Naravno da je uvijek lijepo biti u reprezentaciji, ali generalno je teško bilo sad i očekivati da će biti neki poziv s obzirom da sam tek odigrao jednu utakmicu ovdje."

U pauzama od treninga prva stvar koja se prati naravno je Dinamo.

"Meni osobno izgledaju jako dobro. Jako dobro, puni energije no ono što je najbitnije u nogometu - moraš biti konstantan. Nadam se da će oni to moć držati, vjerujem da hoće, imaju širinu, imaju kvalitetu."

I baš zbog toga, zanimalo nas je kako gleda na rastanak kluba i nekih od tih igrača poput Brune Petkovića, Arijana Ademija, Marka Pjace.

"Možda me malo iznenadilo, ali u klubu su vjerojatno odlučili da će raditi malo drugačije planove, da će biti mlađa ekipa i eto zasad se pokazuje kao puni pogodak."

Punom pogotku s odlaskom u PAOK nada se i Ivanušec. Iskusni Razvan Lucescu možda će baš u njemu vidjeti lidera koji će iskustvom s Rujevice povesti momčad prema dobrom rezultatu za uzvrat.