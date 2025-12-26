Ovo je lijepa Dalila, glavna prosvjetna inspektorica koja je uhićena u Sarajevu

Dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović i glavna prosvjetna inspektorica Dalila Hakalović, uhićeni su u četvrtak po nalogu Tužiteljstva Kantona Sarajevo. Nakon što su proveli noć u pritvoru, sada je na tužitelju da odluči hoće li za njih tražiti određivanje istražnog zatvora ili mjere zabrane, piše Klix.ba.

Akcija "Koverta" rezultat je suradnje Tužiteljstva KS, Uprave policije MUP-a KS i Ureda za borbu protiv korupcije u procesuiranju koruptivnih kaznenih djela počinjenih na štetu proračuna KS. Istragom su obuhvaćene i bivša ministrica za znanost, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović te njezina tadašnja pomoćnica Dženita Viteškić, koje se također terete za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti. One su također bile uhićene u travnju ove godine, ali su nakon ispitivanja puštene na slobodu.



Muhameda Ajanovića tereti se da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti te primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Dalila Hakalović osumnjičena je za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti, a sumnja se da su oboje djelovali kao supočinitelji.

Predmet istrage Tužiteljstva KS odnosi se na više radnji koje je Ajanović navodno poduzimao zajedno s Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić kako bi si osigurao nezakonito produljenje mandata, koristeći pritom svoje prijateljske veze s njima.

Ajanović se tereti da je preko Hakalović, Mesihović i Viteškić osigurao donošenje potrebnih mišljenja i uputa od strane Ministarstva. Time mu je, sumnja se, omogućeno da se ne raspiše natječaj za izbor dekana i da ostane na funkciji sve do donošenja izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Sarajevu, kojima bi mu se osigurale nove mandatne funkcije.