Dinamo se oglasio nakon što je izglasan novi statut: Odmah ih zasuli komentarima

Dinamova Skupština je u utorak jednoglasnom odlukom podržala novi statut kojime se nastavlja demokratizacija kluba i put prema načelu "jedan član, jedan glas", a tim povodom klub s Maksimira se oglasio na društvenim mrežama.

Za novi statut glasali su svi prisutni skupštinari, njih 53.

"Članovi Skupštine GNK Dinamo jednoglasno su usvojili novi Statut kluba i time stvorili temelje za prve potpuno demokratske izbore u klupskoj povijesti. Svako mjesto u Skupštini birat će članovi kluba po načelu 'jedan član, jedan glas.'", objavio je Dinamo na društvenim mrežama uz fotografiju listića za glasanje, a u pozadini je bila fotografija predsjednika kluba Velimira Zajeca.

Odmah su tu objavu komentirali brojni navijači, koji nisu skrivali zadovoljstvo ovim ishodom.

pogledajte video: Evo zašto je usvajanje novog Statuta povijesni trenutak za Dinamo