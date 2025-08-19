VELIKI DAN NA MAKSIMIRU /

Dinamo se oglasio nakon što je izglasan novi statut: Odmah ih zasuli komentarima

Dinamo se oglasio nakon što je izglasan novi statut: Odmah ih zasuli komentarima
Foto: Marko Prpic/pixsell

Navijači Dinama su dugo čekali ovaj dan

19.8.2025.
22:11
SPORTSKI.NET
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamova Skupština je u utorak jednoglasnom odlukom podržala novi statut kojime se nastavlja demokratizacija kluba i put prema načelu "jedan član, jedan glas", a tim povodom klub s Maksimira se oglasio na društvenim mrežama.

Za novi statut glasali su svi prisutni skupštinari, njih 53.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

 

 

"Članovi Skupštine GNK Dinamo jednoglasno su usvojili novi Statut kluba i time stvorili temelje za prve potpuno demokratske izbore u klupskoj povijesti. Svako mjesto u Skupštini birat će članovi kluba po načelu 'jedan član, jedan glas.'", objavio je Dinamo na društvenim mrežama uz fotografiju listića za glasanje, a u pozadini je bila fotografija predsjednika kluba Velimira Zajeca.

Odmah su tu objavu komentirali brojni navijači, koji nisu skrivali zadovoljstvo ovim ishodom.

pogledajte video: Evo zašto je usvajanje novog Statuta povijesni trenutak za Dinamo

 

DinamoStatut
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI DAN NA MAKSIMIRU /
Dinamo se oglasio nakon što je izglasan novi statut: Odmah ih zasuli komentarima