‘Terror’ se vraća: Hrvatski veteran dobio opakog protivnika za FNC 27 u Münchenu

Jedan od najdugovječnijih i najaktivnijih MMA boraca na svijetu, Ivica "Terror" Trušček, ponovno ulazi u kavez. Hrvatska legenda bit će dio povijesnog FNC 27 spektakla u Münchenu, a protivnik će mu biti austrijski borac Dominick Schober. Događaj je zakazan za 7. veljače 2026. godine i označava prvi ulazak Fight Nation Championshipa na njemačko tržište.

Iako je u karijeri dugoj 17 godina prošao sve, nedavno je podsjetio javnost zašto i dalje predstavlja prijetnju samom vrhu. U listopadu je šokirao njemačku publiku kada je na neprijateljskom terenu tehničkim nokautom svladao domaću zvijezdu Christiana Eckerlina, ostvarivši jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Za Truščeka će ovo biti jubilarni deseti nastup pod okriljem FNC-a, organizacije u kojoj je postao jedan od zaštitnih znakova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S druge strane kaveza stajat će Dominick Schober, borac iz Austrije koji u meč ulazi s pobjedom nad Leonom Krajačićem i jasnom namjerom da iskoristi priliku života. Iako njegov profesionalni omjer od 15 pobjeda i 14 poraza ne zvuči tako impresivno kao Truščekov, Schober je poznat kao discipliniran i ambiciozan sportaš koji se ne boji velikih izazova. Borba protiv legende poput "Terrora" na najvećoj pozornici prilika je kakva se ne propušta.

Borba između Truščeka i Schobera, dogovorena u "catchweight" kategoriji do 79 kilograma, samo je dio spektakla koji FNC priprema za svoj prvi događaj u Njemačkoj. Dvorana SAP Garden u Münchenu, kapaciteta 11.500 gledatelja, bit će poprište i borbe za teškaški pojas između Ivana Vitasovića i Hatefa Moeila, okršaja Francisca Barrija Croate i Lom-Alija Eskieva te povratka Darka Stošića protiv Olija Thompsona.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći