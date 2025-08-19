To bi bilo to: Iz Argentine stigla šokantna vijest o Lionelu Messiju

Lionel Messi, po mnogima najbolji nogometaš u povijesti, 4. rujna će odigrati posljednju utakmicu za reprezentciju Argentine na domaćem terenu, objavili su mediji iz te zemlje u utorak.

Argentinska reprezentacija, naime, tada u Buenos Airesu igra protiv Venezuele, a sljedeća utakmica 'Gaučosa' je pet dana kasnije u Ekvadoru.

Novinar D Sportsa o tome je napisao sljedeće:

"Duboko sam tužan, ali osim ako se nešto ne promijeni, ovo će biti posljednji put da Messi igra službenu utakmicu s argentinskom reprezentacijom u Buenos Airesu. Više nemamo službenih utakmica u Argentini, a 2027., ako uvjeti budu pravi, bit će prijateljska jer nema planiranih natjecateljskih utakmica. Težak je udarac prihvatiti da je ovo gotovo sigurno posljednji put da Lionel Messi kroči na Monumental u službenoj utakmici“.

Branitelj naslova Argentina je već osigurala plasman na SP 2026., koje se igra u rujnu, a Messi je već najavio da će mu to biti posljednjji Mudijal u karijeri.

