Mourinha upitali koji ga je igrač učinio boljim trenerom: Nitko nije očekivao njegov odgovor

Jose Mourinho može se pohvaliti da je vodio neke od najboljih igrača na svijetu, no zanimljiv je njegov odgovor na pitanje koji igrač ga je tjerao da postane još boljim trenerom.

"Messi", kratko i jasno je odgovorio Portugalac bez previše razmišljanja:

"Svaki put kad sam igrao protiv njega, morao sam jako puno razmišljati."

- "The player who helped you develop the most as a coach?"



🇵🇹 José Mourinho: "Messi."



- "Why?"



🇵🇹 José Mourinho: "Because every time we played against him, he forced me to think a lot."



Tko zna kako bi njihova suradnja izgledala i hoćemo li je ikada vidjeti na djelu. U nogometu ništa nije predvidljivo, a događale su se i čudnije stvari.

