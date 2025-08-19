SPECIJALAC /

Mourinha upitali koji ga je igrač učinio boljim trenerom: Nitko nije očekivao njegov odgovor

Mourinha upitali koji ga je igrač učinio boljim trenerom: Nitko nije očekivao njegov odgovor
Foto: Paul Childs

Tko zna kako bi njihova suradnja izgledala i hoćemo li je ikada vidjeti na djelu

19.8.2025.
14:41
SPORTSKI.NET
Paul Childs
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jose Mourinho može se pohvaliti da je vodio neke od najboljih igrača na svijetu, no zanimljiv je njegov odgovor na pitanje koji igrač ga je tjerao da postane još boljim trenerom. 

"Messi", kratko i jasno je odgovorio Portugalac bez previše razmišljanja: 

"Svaki put kad sam igrao protiv njega, morao sam jako puno razmišljati."

Tko zna kako bi njihova suradnja izgledala i hoćemo li je ikada vidjeti na djelu. U nogometu ništa nije predvidljivo, a događale su se i čudnije stvari. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju

Jose MournihoLionel Messi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPECIJALAC /
Mourinha upitali koji ga je igrač učinio boljim trenerom: Nitko nije očekivao njegov odgovor