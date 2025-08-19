SPECIJALAC /
Mourinha upitali koji ga je igrač učinio boljim trenerom: Nitko nije očekivao njegov odgovor
Tko zna kako bi njihova suradnja izgledala i hoćemo li je ikada vidjeti na djelu
19.8.2025.
14:41
Paul Childs
Jose Mourinho može se pohvaliti da je vodio neke od najboljih igrača na svijetu, no zanimljiv je njegov odgovor na pitanje koji igrač ga je tjerao da postane još boljim trenerom.
"Messi", kratko i jasno je odgovorio Portugalac bez previše razmišljanja:
"Svaki put kad sam igrao protiv njega, morao sam jako puno razmišljati."
Tko zna kako bi njihova suradnja izgledala i hoćemo li je ikada vidjeti na djelu. U nogometu ništa nije predvidljivo, a događale su se i čudnije stvari.
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju
