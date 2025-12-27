Riješite se neugodnih mirisa iz hladnjaka: Čistačica otkrila trik s jednim sastojkom

Neugodni mirisi iz hladnjaka mogu biti prava smetnja, a potencijalno mogu pokvariti i okus hrane koja se u njemu nalazi. Iako se kućanski aparati ponekad zanemaruju tijekom čišćenja, održavanje njihove higijene ključno je za očuvanje svježine namirnica.

Kako bi se riješili ovih dugotrajnih mirisa, profesionalna čistačica Kellsie poznata podijelila je svoja četiri najbolja savjeta za borbu protiv neugodnih mirisa u videu na TikToku. Jedan od tih savjeta uključuje korištenje uobičajenog sastojka za pečenje kolača za neutralizaciju neugodnih aroma, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Trikovi za uklanjanje neugodnih mirisa u hladnjaku

Kellsie je izjavila: "Kao profesionalna čistačica, ovo su četiri trika u koja se kunem za smrdljiva mjesta u domu. Djeluju puno bolje od svijeća ili sprejeva i brza su rješenja koja možete isprobati već danas."

Čišćenje polica pomaže

Hladnjaci se lako zaprljaju zbog prolijevanja tekućina i ostataka hrane. Ako se police i unutrašnjost uređaja ne čiste pravilno, mogli biste se suočiti s postojanim neugodnim mirisima.

Ako uklanjanje pokvarene hrane ne riješi problem, možda će biti potrebno temeljito dubinsko čišćenje. To uključuje vađenje svih polica i ladica iz hladnjaka te njihovo detaljno brisanje.

Ekstrakt vanilije uklanja neugodne mirise

Kellsie je otkrila da je tajno oružje protiv neugodnih mirisa ekstrakt vanilije. Pomiješajte dvije žlice ekstrakta vanilije s jednom i pol šalicom vode u boci s raspršivačem. Koristite ovu smjesu za brisanje svake površine komadom kuhinjskog papira ili krpom od mikrovlakana, ali nemojte je ispirati.

"Vanilija ima dugotrajan dezodorirajući učinak pa će hladnjak zadržati svjež miris i dugo nakon završetka čišćenja", savjetuje Kellsie.

Proizvođač prehrambenih ekstrakata Nielsen-Massey upozorio je da se ekstrakt vanilije treba koristiti oprezno za kontrolu mirisa jer je prvenstveno namijenjen pečenju. Preporučuju nanošenje nekoliko kapi izravno na spužvu za snažniji miris.

Limun i soda bikarbona uklanjaju neugodne mirise

Ako želite izbjeći kemijske proizvode pri čišćenju polica hladnjaka, dostupne su i prirodne alternative. Stručnjaci iz Delisha predlažu korištenje limuna, sode bikarbone i soli.

"Ako otvorite kutiju sode bikarbone, ostavite je u hladnjaku i ona ne upija te arome, narežite limun i pospite ga sodom bikarbonom i solju te ih ostavite na tanjuru u hladnjaku. To bi trebalo riješiti problem", poručuju.

Soda bikarbona može učinkovito neutralizirati neželjene mirise suprotstavljajući se kiselim aromama. Kao alkalna tvar, soda bikarbona reagira s kiselim mirisima kako bi ih neutralizirala. Kemijska reakcija između sode bikarbone i kiseline rezultira spojem slabijeg mirisa, što mijenja pH razinu i pomaže u uklanjanju neugodnog mirisa.

Limun je također koristan za uklanjanje neželjenih mirisa zahvaljujući sadržaju limunske kiseline koja prodire kroz bakterije. Prirodno je antibakterijsko, antiseptičko i izbjeljujuće sredstvo, sposobno za probijanje masnoće, uklanjanje mrlja i uništavanje bakterija, što ga čini svestranom ekološkom alternativom komercijalnim sredstvima za čišćenje.

Redovito čišćenje i brza reakcija na prolivenu hranu najbolji su načini za sprječavanje pojave neugodnih mirisa.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ide li u francusku jabuka i kako ispeći savršeni odojak s hrskavom koricom: Kuhari otkrili tajne za Direkt