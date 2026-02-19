Sanchez: 'Jako sam sretan, ali čeka nas težak uzvrat i težak niz utakmica'

Nogometaši Rijeke ostvarili su još jednu veliku europsku pobjedu ove sezone, ali minimalnim trijumfom u Nikoziji stekli su tek minimalnu prednost uoči uzvrata za sedam dana na Rujevici. Ipak, upravo to su priželjkivali uoči puta na Cipar pa je zadovoljstvo na licu trenera Victora Sanc​heza bilo itekako izraženo.

"Čestitam igračima na pobjedi, odradili su sjajan posao. Jako sam sretan zbog njih, ali ovo je tek prvo poluvrijeme. Dvoboj još nije završen. Kao što ste vidjeli, Omonoia je vrlo dobra momčad s kvalitetnim igračima, pritišću, imaju brojnu publiku i ovdje je bio pravi „vruć teren“. Ponosan sam na naše igrače. Pokazali su zrelost u ovakvoj utakmici, što je izuzetno teško, ali ni u jednom trenutku nisu pokazali strah zbog situacije na terenu. Branili smo se i patili u trenucima kada smo morali, dok su oni opasno pritiskali. Čekali smo svoje prilike i na kraju došli do pobjede iz tranzicije. Bila je to izvrsna akcija s naše strane. Rezultat je odličan, pogotovo jer smo ga uspjeli sačuvati s igračem manje tijekom sudačke nadoknade, što je bilo iznimno teško. Sretan sam zbog dečkiju, čestitke još jednom", rekao je Sanchez koji je odmah naglasio da je Rijeka odradila tek pola posla.

"Kao što sam rekao, posao nije gotov. Siguran sam da nas na Rujevici čeka vrlo zahtjevan uzvrat. Sada se moramo oporaviti, odmoriti i pripremiti za prvenstvenu utakmicu za vikend koja nam je jako važna."

Utakmicu po utakmicu

Znali smo da će domaćin stvoriti neke prilike, ali branili ste se prilično dobro, pogotovo kod prekida.

"Da, ova je momčad doista jaka u prekidima. Imaju izvrsnog izvođača i igrače koji su dominantni u skoku. Ulaze u te situacije vrlo agresivno pa smo se za to posebno pripremali. Branili smo se doista, doista dobro. Također, bili smo opasni i u ofenzivnim prekidima, imali smo dvije čiste prilike za pogodak iz uigranih akcija. Mislim da je momčad bila na visokoj razini u prekidima, ali i u fazi obrane i napada dok je lopta bila u igri."

Nastavlja se težak niz utakmica. Prvo Hajduk, a potom ponovno Omonoia.

"Želimo pobijediti u svakoj utakmici. Želimo dogurati što dalje u Europi, što je iznimno važno i za ugled hrvatskog nogometa. Također, želimo smanjiti zaostatak za vodećima u prvenstvu, a za nekoliko tjedana nas čeka i Kup. Idemo utakmicu po utakmicu, suočavajući se sa svim izazovima koji su pred nama", zaključio je Victor Sanchez.

