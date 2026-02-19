FREEMAIL
KVARNERSKO LUDILO /

Rijeka ovo čeka skoro pola stoljeća: Teško gostovanje u lovu na osminu finala Konferencijske lige

Rijeka ovo čeka skoro pola stoljeća: Teško gostovanje u lovu na osminu finala Konferencijske lige
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Omonia - Rijeka pratite na portalu Net.hr

19.2.2026.
17:36
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
Rijeka u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige gostuje kod Omonije u Nikoziji. Prvaci Hrvatske priželjkuju aktivan rezultat za uzvrat na Rujevici za sedam dana, a ulog je naravno plasman u osminu finala ovog europskog natjecanja. 

Konferencijska liga, play-off
19. 2. 2026.
21:00
0
Omonia
 
:
0
Rijeka
 

"Čeka nas težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici. Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Čekat ćemo uzvrat i nadam se da ćemo u drugoj utakmici izboriti prolaz u iduće kolo", rekao je trener Victor Sanchez u najavi susreta. 

Glavni sudac utakmice je Juxhin Xhaja iz Albanije, a Rijeka je danas bez Čopa i Radeljića

Klub s Kvarnera posljednji je put prezimio u Europi 1980. godine, kada je u četvrtfinalu Kupa kupova igrao protiv Juventusa. Uz Rijeku i Juventus među osam najboljih ekipa kvalificirali su se Valencia, Goteborg, Barcelona, Nantes, Arsenal i moskovski Dinamo, a Rijeka je svoje mjesto u Kupu Kupova osigurali osvojivši Kup ondašnje države u sezoni 1978./1979. godine. 

Tog 5. ožujka Stara Dama je stigla pod palicom Giovannija Trapattonija, a na terenu su bili velikani kao što su Zoff, Gentile i Scirea. Domaću momčad vodio je Ćiro Blažević, a na Kantridi se natiskalo 20.000 ljudi. Završilo je bez golova, a dva tjedna kasnije u Torinu (19. ožujka) Juventus je slavio 2:0 pogocima Causija (5′) i Bettege (72′). 

