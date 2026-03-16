Hollywood u suzama: Preminuo kultni barmen iz filma 'Povratak u budućnost III'

Američki glumac Matt Clark (89) preminuo je u nedjelju ujutro u svom domu u Austinu u Teksasu zbog komplikacija nastalih nakon operacije leđa, potvrdila je njegova obitelj za TMZ. Clark je publici najpoznatiji po ulozi barmena Chestera u filmu Povratak u budućnost III iz 1990. godine, u kojem su glavne uloge tumačili Michael J. Fox (64) i Christopher Lloyd (87).

Foto: Frazer Harrison/Getty images/Profimedia

Dugogodišnja karijera i kultni hitovi

Matt Clark je svoju filmsku karijeru započeo 1964. godine u filmu Black Like Me, a tijekom desetljeća nastupao je u brojnim zapaženim ostvarenjima poput In the Heat of the Night (1967.), The Bridge at Remagen (1969.), White Lightning (1973.) i The Driver (1978.). Njegov posljednji film bio je komedija A Million Ways to Die in the West iz 2014. godine.

Osim u “Povratku u budućnost III”, Clark se pojavio i u kultnom filmu osamdesetih The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension te u popularnom sitcomu Grace Under Fire, koji se prikazivao od 1993. do 1998. godine. Tijekom karijere surađivao je s velikim imenima filmske industrije, uključujući Clinta Eastwooda (95), Jeffa Bridgesa (76) i Johna Waynea.

Oproštaj redatelja i obitelji

Od Clarka se oprostio redatelj Gary Rosen: “Bio je jedinstven karakterni glumac koji je svaku scenu učinio nezaboravnom, često zasjenivši zvijezde poput Roda Steigera, Roberta Redforda i Clinta Eastwooda. Njegove izvedbe u filmovima poput Odmetnik Josey Wales, Jeremiah Johnson, Kauboji i Pat Garrett i Billy the Kid ostaju vječne.”

Iza Clarka su ostali njegova treća supruga Sharon, s kojom se vjenčao 2000. godine, sinovi Matthias, Jason i Seth, devetero unučadi, praunuk Claude te posvojena djeca Michelle, Joyce i Ray. Njegova kći Alexandria preminula je ranije. Obitelj je u dirljivoj izjavi istaknula: “Uvijek je bio predan poslu i ljudima koje je volio. Bio je složen, čvrst, ali ljubav nikada nije bila upitna. Živio je. I živjet će, zauvijek.”

POGLEDAJTE VIDEO:Profesor s 23 godine staža otkrio koliku plaću ima: 'Ispod svakog minimuma