Vaha: 'Čudna reakcija Torcide, a u HNL-u se previše priča o nedosuđenim penalima'

Vahid Halilhodžić, legendarni bosanskohercegovački trener i bivši izbornik više reprezentacija, uvijek je poznat po iskrenim i direktnim stavovima. U razgovoru za portal Net.hr osvrnuo se na aktualna zbivanja u SHNL-u – od Dinama i Rijeke do Hajduka i sinoćnjih dramatičnih događaja na Poljudu, gdje je pobjedu od 3-0 nad Slaven Belupom zasjenio incident s Torcidom koja je vlastite igrače gađala bakljama.

Halilhodžić je govorio i općenito o navijačkim strastima, povukao paralelu s Francuskom, analizirao derbi na Rujevici, te otkrio zašto smatra da se u Hrvatskoj ponekad previše pažnje pridaje pojedinim sudačkim odlukama. Njegovi stavovi i iskustvo još jednom potvrđuju da je riječ o jednom od najutjecajnijih nogometnih stručnjaka u regiji čija riječ ima težinu.

"Dinamo je pokazao da je napravio jednu momčad koja ima i kvalitetu i koja može do dobrog rezultata. Vjerojatno je najozbiljniji kandidat za naslov prvaka, bez obzira što je sezona tek počela i što su odigrana tek 3 kola u SHNL-u, ali to tvrdim posebno nakon 2-0 pobjede na Rujevici u derbiju s Rijekom. Dinamo je u prva tri kola imao već dva derbija i u oba pobijedio", kaže Vahid Halilhodžić koji nam se javio iz Makarske.

Kako Vahidu Halilhodžiću izgleda Hajduk?

"Gledajte, Hajduk je momčad koja ima puno ambicija i novog trenera, ali koja se još traži. Hajduk ima i vojsku navijača koja je uvijek uz klub, atmosfera na Poljudu je fantastična, ali veliki je to pritisak na igrače. Moram priznati kako je ispadanje Hajduka iz Europe, prerano ispadanje, ipak poljuljao bili brod. Ušli su već sad u nemirne, turbulentne vode. Teško ih je ispadanje iz Europe pogodilo, ponos navijača je pogođen, svi su očekivali mnogo više", govori Vahid Halilhodžić.

Je li Hajduk sposoban ove sezone napraviti nešto više u SHNL-u s ovom ekipom?

"Oni su stvorili ekipu koju su mogli, priča je stvorena u Splitu da je to momčad koja nešto može napraviti, ali evo, vidjeli smo da su ispali već na početku iz Europe, nisu izdržali niti do jeseni. Ispadanje od jedne skromne momčadi iz Albanije je ipak bolan udarac kojeg teško prihvaćaju u Splitu i Dalmaciji. Da vam budem iskren, iznenadilo me što je Dinamo iz Tirane izbacio Hajduk, bez podcjenjivanja albanskog nogometa. Hajduk i hrvatski nogomet ipak imaju jednu vrijednost i viši nivo u odnosu na Dinamo City i albanski nogomet. Hajduk je morao to proći, albanski nogomet nema taj pedigre koji se može uspoređivati s hrvatskim nogometom."

Vaha je bio trener PSG-a i u Francuskoj svjedočio i prošao svakakve atmosfere, destruktivne, napete, dramatične i mirne. Doživio je svakakve navijačke energije. Je li ikad vidio i je li mu normalno da navijači bakljama gađaju vlastite igrače nakon uvjerljive pobjede, bez obzira na frustraciju?

"Znate što - tanka je granica između strasti i destrukcije, jako tanka. Bilo je u Francuskoj isto svega, navijači su jako emotivni i to je jedna ljubav koja se ne može opisati, teško ju je opisati u realnim okvirima. Da, malo je i meni čudno što je Torcida bakljama gađala igrače Hajduka nakon pobjede 3-0 protiv Slaven Belupa, ali to je bila reakcija na spomenuto bolno ispadanje Hajduka iz Europe. Puno je to utjecalo na raspoloženje na navijače. Puno se ovdje u Dalmaciji očekivalo od Hajduka u Europi, znam što pričam jer čitam novine, bilo je tu puno optimizma i onda kad ispadneš od jedne tako skromne momčadi, normalno da je razočaranje prisutno i navijači su iskazali svoje raspoloženje prema njima na prilično vatren način, bez obzira na pobjedu protiv Slaven Belupa. Bilo je takvih slučajeva i kad sam ja bio trener u Francuskoj, gostovao sam na takvim stadionima gdje su navijači bili nezadovoljni unatoč pobjedama svojih ekipa. To je normalno, Hajduk se treba ustabiliti rezultatski i nadam se da će u tome uspjeti i početi stalno pobjeđivati, pa će se i situacija malo smiriti".

Kako je Vahid vidio derbi Dinama i Rijeke?

"Iskreno, nisam gledao utakmicu, ali sam čitao po novinama da je Rijeka u drugom dijelu bila bolja i veći broj prilika za gol, međutim nisu dali niti jedan. I opet se priča o nekim nedosuđenim penalima. U hrvatskom nogometu puno se priča o penalima, je li bio, nije, bez obzira što VAR postoji. Često puta neki klubovi se vade poslije poraza jer im nije dosuđen penal, slobodni udarac. Čuo sam da je Rijeka stvorila dosta povoljnih prilika, ali nisu imali sreće. Dinamo je pak svoje šanse zabio, konkretizirao i postigao dva gola. Vrlo je to važna pobjeda za Dinamo na gostovanju kod aktualnog prvaka. Veliki je to psihološki podstreh i samopouzdanje za Dinamo na putu prema tituli", zaključio je Vahid Halilhodžić.

